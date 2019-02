3ª edição do Prêmio Kindle de Literatura elege como vencedora autora de obra sobre feminicídio

A mineira Eliana Cardoso é a vencedora da terceira edição do Prêmio Kindle de Literatura. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (26), em São Paulo, garantindo à escritora R$ 30 mil em dinheiro e a publicação, em versão impressa, do livro “Dama de Paus”, de sua autoria, pela Editora Nova Fronteira.

Eliana competiu com outros quatro autores, a saber: Maria de Regino, N. R. Melo, Maria José Silveira e Bruno Loureiro Mahé. Todos foram selecionados entre mais de 1.200 inscritos, totalizando mais de 1.500 livros concorrentes utilizando o KDP, ferramenta de autopublicação da Amazon necessária para participar da premiação.

O júri, por sua vez, foi formado por editores da Nova Fronteira, que ficaram responsáveis pela avaliação de critérios como originalidade, qualidade de escrita, criatividade e viabilidade comercial.

Obra vencedora, “Dama de Paus” conta a história de um feminicídio em Minas Gerais. Ao retornar do velório da neta, Damiana, a narradora, intercala sua história e a das filhas com a conversa que ouve pela porta entreaberta do seu quarto.

O diálogo se passa entre quatro mulheres em volta de uma mesa de buraco. Elas comentam um crime ocorrido três anos antes. Ao mesmo tempo em que ouve a conversa, Damiana lê o testamento deixado pela neta. O poder personalista e o provincianismo se combinam no seio da família influente da cidade de Pedra Bonita do Paracatu, mas a narrativa coloca as relações pessoais e as emoções em primeiro plano.

O romance, que se passa num único dia, se encerra com um capítulo escrito dez anos mais tarde, quando a narradora reflete sobre o passado.

Alcance

Para serem elegíveis ao prêmio, os romances inscritos precisavam ser inéditos, escritos em português e exclusivos para o Kindle, já que deveriam ser inscritos no programa KDP Select.

Os finalistas do 3º Prêmio Kindle, parte do júri e representantes do Kindle Direct Publishing e da Amazon Brasil, em São Paulo Foto: Renato Paraschin

Os finalistas foram anunciados no último dia 29 de janeiro após processo de inscrição ocorrido entre agosto e outubro de 2018. De cara, chamou a atenção a diversidade de perfis selecionados – ao mesmo tempo que havia escritores estreantes, também se notava a presença de veteranos no ramo, como Maria de Regino, com mais de dez livros publicados.

Todos os romances dos autores finalistas estão disponíveis na Loja Kindle, além de poderem ser lidos sem custo adicional para clientes inscritos no programa Kindle Unlimited. Os ebooks Kindle podem ser adquiridos e lidos com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS, além de e-readers Kindle.



*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Amazon Brasil