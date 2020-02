3ª edição do Cocoricó Festival traz nove shows durante período do Carnaval

A terceira edição do Cocoricó Festival, que surgiu em 2018 no restaurante Cantinho do Frango, terá o jazz e novidades como o rock, experimental e vertentes da música popular cearense. Ao todo, serão nove shows durante cinco dias de evento. Nesta sexta (21), a apresentação fica por conta do violonista cearense Manassés.

Destaques no cenário musical de todo o país, nomes como o do mineiro guitarrista Toninho Horta, um dos mais importantes do Brasil, do baixista Jorge Hélder, além de Fausto Nilo e Rodger Rogério, estão entre os escolhidos de honra para compor a programação oficial.

Na lista, também estão os artistas Oscar Arruda, Yuri Kalil, Mimi Rocha, Márcio Resende, Hermano Faltz, Yuri Batista, David Krebs, Rian Batista, Vitoriano, Junior Boca, Adriano Azevedo, Luiz Miguel, Nayra Costa.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta (21)

20:00 - Manassés: “Do popular ao improvável”

Sábado (22)

18:00 - Oscar Arruda e banda: “Experimento Arruda”

20:30 - Fausto Nilo e Rodger Rogério: “Retrato Marrom”

Domingo (23)

18:00 - Márcio Resende e banda Novo Jazz: “Monk”

20:30 - Jorge Helder: “Tributo a Tom Jobim”, com participação de Toninho Horta

Segunda (24)

18:00 - Rian Batista, Vitoriano e grupo

20:30 - Marajazz: “Nayra Costa interpreta Nina Simone”

Terça (25)

18:00 Júnior Boca: “Psychojazz”

20:30 – Toninho Horta

Serviço

3° Cocoricó Festival

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71)

Quando: de 21 a 25 de fevereiro

Quanto: R$ 40 (couvert por noite)

Contato: 3224.6112