29° Cine Ceará anuncia filmes selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana

A Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem do 29º Cine Ceará, que acontece de 30 de agosto a 6 de setembro em Fortaleza, contará com sete filmes inéditos no Brasil, entre os quais dois brasileiros em première mundial. Cinco deles somam passagens bem-sucedidas por alguns dos mais importantes festivais do mundo, como Cannes, Berlim, Toronto e Roterdã.

O documentário “Vozes da Floresta”, da carioca Betse de Paula, e “Notícias do fim do mundo”, do cearense Rosemberg Cariry, são os dois longas que terão estreia mundial no Cine Ceará. Do Brasil, também estão na Mostra as produções “Greta”, primeiro longa-metragem do cearense Armando Praça, que teve sua estreia em fevereiro na mostra Panorama do Festival Internacional de Cinema de Berlim, e o documentário “Ressaca”, com direção de Patrizia Landi e Vincent Rimbaux, exibido pela primeira vez em janeiro deste ano na principal mostra do Fipadoc, Festival Internacional de Documentários realizado em Biarritz, na França.

"Ressaca", do Brasil. Direção de Patrizia Landi e Vincent Rimbaux FOTO: REPRODUÇÃO

Completam a mostra o peruano “Canção sem nome”, de Melina León, que estreou no Festival de Cannes, o cubano “A viagem extraordinária de Celeste García”, de Arturo Infante, que teve estreia no Festival de Toronto, e “Luciérnagas”, do México, com direção de Bani Khoshnoudi, exibido pela primeira vez no Festival de Rotterdã.

"A viagem extraordinária de Celeste García", de Cuba. Direção de Arturo Infante FOTO: REPRODUÇÃO

O crítico de cinema e cineasta Eduardo Valente integrou a curadoria da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem desta edição, com Margarita Hernández e a colaboração de Wolney Oliveira. Segundo Eduardo, a seleção de longas ilustra os grandes momentos vividos pelo cinema ibero-americano, assim como em especial o brasileiro e também o cearense.

“São cinco filmes de ficção e dois documentários que apresentam uma gama variada de temáticas de enorme importância no mundo contemporâneo, com personagens e narrativas altamente engajantes, que vão fazer com que o público do Cineteatro São Luiz se emocione, descubra e leve consigo histórias que reforçam a potência criadora e modificadora da arte cinematográfica”, explica o curador.



Veja a lista completa dos longas selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana:



El viaje extraordinario de Celeste García / A viagem extraordinária de Celeste García. Dir. Arturo Infante. Ficção. 2018. 92min. CUBA.

Canción Sin Nombre / Canção sem nome. Dir. Melina León. Ficção. 2019. 97min. PERU.

Greta. Dir. Armando Praça. Ficção. 2019. 96min. BRASIL.

Luciérnagas. Dir. Bani Khoshnoudi. Ficção. 2018. 85min. MÉXICO.

Notícias do fim do mundo. Dir. Rosemberg Cariry. Ficção. 2019. 70min. BRASIL.

Ressaca. Dir. Patrizia Landi e Vincent Rimbaux. Documentário. 2018. 86min. BRASIL.

Vozes da Floresta. Dir. Betse de Paula. Documentário. 2019. 95min. BRASIL.

Assista a alguns dos trailers disponibilizados abaixo:

Serviço

29° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema - De 30 de agosto a 06 de setembro de 2019 em Fortaleza. Informações: www.cineceara.com. E-mail: contatos@cineceara.com. Tel: (85)3055-3465 e 99134-1101. Toda a programação tem acesso gratuito.