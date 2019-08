250 mil pessoas já passaram pela XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

Já se vão nove dias desde a abertura dos portões do Centro de Eventos para o público consumidor de literatura. E, até sexta-feira (23), aproximadamente 250 mil pessoas participaram das atividades da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará. O evento encerra as atividades neste domingo (25) e a expectativa da organização é superar os 450 mil visitantes da edição de 2017.

O secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, é otimista quanto a este fim de semana. “Sábado e domingo são os dois dias mais movimentados. Quando se encerra a Bienal, as pessoas ficam mais estimuladas a não perdê-la. Esperamos que público aumente e que a gente se aproxime da edição passada”, analisa.

A noite deste sábado (24) contará com uma das mesas mais aguardadas da programação do evento. Às 18h, no eixo “A cidade e os livros”, a escritora Conceição Evaristo (MG) falará sobre o tema “Insubmissas memórias”, com Vânia Vasconcelos (BA) e mediação de Marília Lovatel (CE).

Além disso, é também nesta reta final que os expositores intensificam os descontos nos preços dos livros. “Os últimos dias de uma feira costumam ser de promoções para que as editoras voltem para casa com as caixas vazias. O que alimenta uma Bienal é exatamente que elas tenham esse retorno financeiro”, conclui Fabiano Piúba.

Serviço

XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

Até 25 de agosto, das 10h às 22h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). Gratuito. Programação em bienaldolivro.cultura.ce.gov.br/programacao/