2ª temporada de 'Coisa Mais Linda' estreia no próximo mês

A segunda temporada de "Coisa Mais Linda", série brasileira da Netflix, acaba de ganhar data de estreia. A produção retornará no dia 19 de junho, trazendo Malu (Maria Casadevall), Thereza (Mel Lisboa), Adélia (Pathy Dejesus) e Lígia (Fernanda Vasconcellos).

As primeiras imagens da continuação, bem como informações divulgadas pela assessoria da Netflix, indicam que uma nova atriz entra para o time de protagonistas. Trata-se de Larissa Nunes, que interpretará Ivone, irmã de Adélia e filha de Duque (Val Perré).

Também passam a integrar o elenco da nova temporada Breno Ferreira, Eliana Pittman, Angelo Paes Leme, Alejandro Claveaux e Kiko Bertholini. A continuação da trama terá seis episódios de 50 minutos cada.

O anúncio segue a divulgação das segundas temporadas de "The Politician" e "The Umbrella Academy" nesta segunda-feira (18). A produção de Ryan Murphy, que narra a história de Payton Hobart (Ben Platt), volta em 19 de junho, enquanto a história dos irmãos com super-poderes retorna em 31 de julho.