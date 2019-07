19ª Edição do Sana consolidando Fortaleza como a capital do Mundo Pop e Geek no Brasil

De 12 a 14 de julho, Fortaleza se transformará, mais uma vez, na capital do mundo pop e geek. O Sana 2019 chega para consolidar a capital cearense como o local onde, duas vezes ao ano, os amantes das culturas pop e geek se reúnem para festejar em torno de um evento todo pensado e feito para eles. Nesta edição, que mais uma vez ocorre no Centro de Eventos do Ceará, o Sana traz atrações que prometem emocionar e levar os presentes ao delírio. A expectativa é de receber um público de 50 mil pessoas nos três dias.

Como de costume, grandes nomes nacionais e internacionais de peso estarão na programação do festival, a exemplo do ator Kristian Nairn, que interpretou o carismático e misterioso personagem “Hodor”, na recém-concluída série Game of Thrones. Ele estará no Sana no sábado (13/07) participando de um bate-papo no palco Art&Fest e de interações exclusivas com os fãs que adquirirem o ticket especial.

O ator britânico não é a única atração relacionada à mundialmente conhecida GOT nessa edição do Sana. Também no sábado (13), a YouTuber Mikannn, conhecida pelos seus vídeos sobre Game of Thrones, é presença confirmada. Ela participará de um bate-papo com o ator Kristian Nairn e de outras atividades no evento. E, para concluir as atrações do dia em grande estilo, o ator de Hodor comandará, como DJ, pela primeira vez na América Latina, a Rave of Thrones, maior festa temática de Game of Thrones do mundo. O ambiente da festa será com a temática de Westeros.

Representando os tradicionais dubladores no Sana, atrações também sempre muito aguardadas, a edição 2019 recebe Sylvia Salusti, que dá a voz a personagens como Pérola (Steven Universo), Rapunzel (Enrolados), Jean Grey (X-Men série animada), entre outros. Ela baterá um papo com o público do festival no domingo (14/07). Outro nome renomado do cenário nacional, o diretor e dublador Garcia Júnior, conhecido pelas vozes de He-Man, Simba (Adulto), Fera (A Bela e a Fera), Arnold Schwarzenegger, dentre outros personagens, também é atração confirmada.

No palco de shows, a estreia já acontece com um grande momento. Os cantores Alírio Neto e Rodrigo Rossi, junto com o convidado especial Rafael Bittencourt, um dos fundadores do Angra, participarão de um tributo a Andre Matos, na sexta-feira (12), dia em que o próprio Andre se apresentaria no evento. O artista faleceu no último dia 8 de junho, pegando todos de surpresa e deixando um grande hiato na música, em especial no heavy metal, estilo que o consagrou mundialmente.

No sábado (13), a Rave of Thrones é a atração de encerramento do dia. E, no domingo, o palco Sana Show recebe três grandes apresentações: a banda japonesa Back-On, atração que fechará o Sana 2019 e que promete repetir o feito de 2014, quando levou o público presente ao delírio ao tocar sucessos de séries como Fairy Tail e Gundam, em uma das apresentações mais emblemáticas da história do evento. Mais cedo, também no domingo, a cantora japonesa MIC, em turnê pelo Brasil, sobe ao palco com a participação especial do Rapper brasileiro BRAGA, e em seguida, a dupla 7 Minutoz, com mais de 6 milhões de inscritos no YouTube, cantará seus raps mais famosos no palco do evento.

Na parte de youtubers, Muca Muriçoca estará presente no evento na sexta (12) e no sábado (13), batendo aquele papo com os presentes e promovendo diversas interações. O público cativo do Sana já sabe que a especialidade do youtuber, presente em outras edições do festival, é interagir com a plateia, sempre de forma muito divertida. Já os YouTubers e Cosplayers Jack e Moo, do canal Bunka Pop, estarão presentes no sábado (13). Além de interagir com o público, eles serão juízes do concurso Cosplay InSana.

Por fim, quem também se apresenta nessa edição é o apresentador, cantor e dançarino Yudi Tamashiro. Ele participará de um bate-papo com os fãs e também apresentará uma gincana especial no evento. Na gincana, será sorteado um Playstation 4 e haverá ainda uma surpresa para o público presente.

Além do YouTuber Muca Muriçoca, que também se apresentará na área de jogos, o espaço receberá os aclamados YouTubers do Free Fire, Free Colt e Can1bais. Nessa edição, a Arena Games contará com campeonatos de CS:GO, League of Legends, Just Dance e Super Smash Bros Ultimate, com premiação total de R$ 4 mil, distribuídos entre os ganhadores de cada competição. A Go Gamers, um site de Fortaleza que realiza a inscrição de alguns campeonatos da área de games, é parceiro do Sana 2019.

E uma informação importante para quem não dispensa um tempinho jogando videogame no Sana: as unidades de consoles estarão disponíveis para free play.



Desfile Cosplay e Cosplay InSana

No palco Art & Fest, o público do Sana poderá conferir os concursos Cosplay InSana e Desfile Cosplay, dois dos momentos mais esperados por aqueles que participam do Sana e são fãs do evento. O Cosplay InSana acontece no sábado (13). Já o Desfile Cosplay, será realizado no domingo, 14 de julho. Serão conferidas premiações em dinheiro para os primeiros colocados e, no caso do Cosplay InSana, troféu personalizado e uma viagem para o Universal Studios/Ilha da Aventura, em Orlando, para duas pessoas, com despesas pagas pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), realizadora Sana.

Já o Artists’ Alley vem mais uma vez como o espaço para que os fãs da nona arte possam ter acesso a ilustradores e quadrinistas renomados que comercializam e autografam seus trabalhos durante os três dias de evento. Mais de 70 artistas foram selecionados nessa edição.

Além disso, o espaço receberá convidadas: Renata Rinaldi, Cah Poszar, Lígia Zanella, Mari Petrovana, Janaina Araújo e Juliana Loyola, autoras do projeto Shoujo Bomb estarão nos três dias de evento. Elas irão promover esse projeto independente, feito 100% por mulheres, com o intuito de incentivar a produção de mangás brasileiros e fortalecer o gênero no Brasil. Na oportunidade, elas participarão de sessão de autógrafos da primeira coletânea produzida de forma independente, destinada ao público shoujo.

E para completar as novidades, o Alley recebe também os artistas que participaram da produção da HQ brasileira Lâmina Selvagem, que estarão presentes durante os três dias do Sana 2019 para um evento de lançamento do quadrinho. O criador da HQ, Adriano Silva fará um workshop na sexta-feira (12/07) de produção de quadrinhos.

Salas temáticas

As salas temáticas também estarão disponíveis no Sana 2019. Serão elas: Harry Potter, Tokusatsu (exibindo séries japonesas) e “No meu tempo” (uma sala de nostalgia dos anos 90). Além disso, haverá o espaço Game of Thrones, com uma arena de simulação de batalha medieval, uma arena zumbi temática de GOT e um espaço com exposição, palestra e atividades em geral.

Evento de adoção de cães e gatos e ingresso social

Durante os três dias do Sana 2019, a Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), realizadora do Sana, promoverá um evento de adoção de cães e gatos vacinados, vermifugados e microchipados, no estacionamento do Centro de Eventos. A ação ocorre em parceria com a Bichomania – Petshop e Clínica Veterinária. Os animais disponibilizados para adoção terão castração gratuita garantida e os seus tutores ganharão vouchers de banho e compras na Bichomania. Além disso, a Coepa (Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal) vai realizar teste de calazar, vacinação e microchipagem em todos os animais. E os veterinários da Bichomania estarão no local durante toda a ação.

Como de costume, nessa edição do Sana também terá o ingresso social. A pessoa pode realizar a compra do ingresso normalmente, em qualquer ponto de venda ou pela internet, e no dia do evento levar 1 kg de alimento ou 1 kg de ração (para cada dia), que serão doados para instituições como IPREDE e ONGs de cuidados aos animais. A pessoa também pode comprar o ingresso na bilheteria do evento e levar o quilo de alimento ou ração. Ao final do festival, a Fundação Cultural Nipônica Brasileira e a Bichomania doarão 1 tonelada de ração às ONGs participantes do evento de adoções, além das doações arrecadadas com os ingressos.

Ingressos

Os interessados em adquirir seus ingressos para o festival podem dirigir-se a um dos diversos pontos físicos de venda. São eles: Smart Eletron (Iguatemi, North Shopping Bezerra, North Shopping Jóquei, Antônio Sales, North Shopping Maracanaú, Shopping Iandê Caucaia), Reboot (Benfica e Aldeota), Gracom (Centro e Sul) e Mr. Fantasy (Galeria Pedro Jorge). Os ingressos online podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Os tickets para sessões de fotos e Meet & Greeting com o ator Kristian Nairn deverão ser adquiridos separadamente. Esses tickets não dão acesso ao evento, é necessário que a pessoa compre também o seu ingresso. O público que adquirir o ingresso VIP também terá acesso à sessão de fotos com o ator.



Valores ingressos (3º Lote):

Ingresso individual de sexta (Meia Estudantil/Social): R$ 40,00

Ingresso individual de sábado (Meia Estudantil/Social): R$ 50,00

Ingresso individual de domingo (Meia Estudantil/Social): R$ 50,00

Ingresso combo 3 dias (Meia Estudantil/Social): R$ 75,00

Ingresso individual de sexta (INTEIRA): R$ 80,00

Ingresso individual de sábado (INTEIRA): R$ 100,00

Ingresso individual de domingo (INTEIRA): R$ 100,00

Ingresso combo 3 dias (INTEIRA): R$ 150,00

*Valores podem ser parcelados em até 3x no cartão de crédito em compras feitas em pontos de venda pela cidade.

**Ingresso combo possui unidades limitadas e NÃO ESTARÁ DISPONÍVEL na bilheteria do evento.



Ingressos Vip:

[VIP] Ingresso individual de sexta: R$ 150,00

[VIP] Ingresso individual de sábado: R$ 200,00

[VIP] Ingresso individual de domingo: R$ 200,00

Combo VIP: R$ 400,00

*Valores podem ser parcelados em até 6x para os ingressos VIP no cartão de crédito em compras feitas em pontos de venda pela cidade.

Tickets de interação:

[HODOR] MEET & GREET + FRONTSTAGE: R$ 90,00

*Vendas online até 12/07/2019 (sujeito às taxas da plataforma)

** Os tickets de interação não dão acesso ao Sana 2019. Os ingressos para o evento devem ser comprados separadamente.

[HODOR] FOTO + FRONSTAGE: R$ 60,00

*Vendas online até 12/07/2019 (sujeito às taxas da plataforma)

** Os tickets de interação não dão acesso ao Sana 2019. Os ingressos para o evento devem ser comprados separadamente.



Pontos de venda

Smart Eletron (Iguatemi, North Shopping Bezerra, North Shopping Jóquei, Antônio Sales, North Shopping Maracanaú, Shopping Iandê Caucaia)

Gracom (Centro e Sul)

Mr. Fantasy (Galeria Pedro Jorge)

Reboot Comic Store (Benfica e Aldeota)



PROGRAMAÇÃO

Horário do evento:

12/07 - Sexta: 12h às 22h

13/07 - Sábado: 10h às 20h

14/07 - Domingo: 10h às 20h



Horário dos shows:

12/07 - Sexta:

- 20h (Tributo Andre Matos)



13/07 - Sábado:

- 19h (Rave of Thrones)



14/07 - Domingo:

- 16h (Show MIC, com participação especial do Rapper BRAGA)

- 17h (Show 7 Minutoz)

- 18h30 (Show Back-On)



Atrações principais:

12/07 - Sexta:

- 11h30 Quiz InSana

- 20h (Tributo Andre Matos)



13/07 - Sábado:

- 11h30 - 13h45 Kpop Cover (Palco Art & Fest)

- 17h Cosplay InSana (Palco Art & Fest)

- 19h (Rave of Thrones)



14/07 - Domingo:

- 14h - 16h30 Desfile Cosplay (Palco Art & Fest)

- 16h30 - 17h30 Gincana com Yudi (Palco Art & Fest)

- 17h30 SKF The Golden Chance (Palco Art & Fest)

- 18h30 Kpop Cover (Palco Art & Fest)

Shows no palco Sana Show

- 16h (Show MIC, com participação especial do Rapper BRAGA)

- 17h (Show 7 Minutoz)

- 18h30 (Show Back-On)

*A programação completa, com horários de bate-papo com artistas e outras atividades, será postada posteriormente nas redes sociais do Sana 2019.