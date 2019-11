13º For Rainbow traz para o Centro Dragão do Mar luta das mulheres para cena LGBT+

De 08 a 14 de novembro, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura de Fortaleza abre as portas para abrigar o 13º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. As obras concorrem ao Troféu Elke Maravilha, em 13 categorias de excelência artística e técnica. São 3 longas e 18 curtas-metragens brasileiros, além de 3 longas e 12 curtas estrangeiros.

A seleção envolveu 1.587 inscritos de 104 países diferentes. Mas o alcance do Festival ultrapassa as mostras cinéfilas, contando com oficinas de realização audiovisual, espetáculos de teatro, dança, exposição de artes visuais e shows musicais.

A noite de abertura traz Filipe Catto com show “O nascimento de Vênus”. O cantor gaúcho sobe ao palco após lançamento mundial do documentário Madame: Camille Cabral”, que narra trajetória da médica paraibana militante dos direitos LGBT+ que se tornou a primeira transexual eleita por voto popular na França.

André da Costa Pinto e Nathan Cirino, diretores deste trabalho, marcam presença nos debates do Festival. Dias Mulheres Virão é frase que resume o espírito que o For Rainbow traz este ano.

O Programa Feminino Plural, experiência inédita no evento, servirá como espaço de visibilidade à fala de mulheres em expressões artísticas como cinema, teatro e música.

A escolha do enfoque feminino em 2019 está relacionada ao aumento dos casos de violência contra mulheres – assim como os LGBT+, elas também são vítimas unicamente por conta de sua natureza, o que aproxima a luta dos dois movimentos.

A Sessão Acessibilidade apresenta o filme “Alice Júnior” com estrutura acessível a cegos e surdos – a protagonista Anne Celestino estará presente ao final da exibição para debate com o público. E a realização durante o Festival do 3º Encontro Estadual de Cultura LGBT - “A cultura como estratégia de resistência à violência”, é palco de importante debate para a comunidade de coletivos LGBT+ no Ceará.

Além da face mais conhecida de exibição, o For Rainbow incentiva o compartilhamento de conhecimento. Acontecerá oficinas de profissionalização direcionadas ao segmento audiovisual, e à produção e circulação de produtos (livros, cds, artes visuais, espetáculos etc).

A Mostra Educativa, outra face do Festival, percorre 20 bairros de Fortaleza com exibição de filmes seguida de debate, democratizando, desta forma, a cultura audiovisual sobre diversidade sexual. A programação é inteiramente gratuita.

For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. O evento é gratuito e acontece de 4 a 14 de novembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Mais informações: facebook | instagram | forrainbow.com.br/