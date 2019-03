10 nomes criativos de blocos de Carnaval que fazem sucesso no Brasil

Chegou o Carnaval e com ele aflora a criatividade do Brasil. A diversão em uma das datas mais aguardada pelos brasileiros começa pelos nomes dos bloquinhos, com toques de humor e militância. Confira 10 nomes curiosos de blocos:

1. Num Ispaia Sinão Ienche - Ceará

2. Antes Aqui que na UTI - Pernambuco

3. Só o Cume Interessa - Rio de Janeiro

4. Quem Me Viu Mentiu - Rio de Janeiro

5. Bloco Tarado Ni Você - São Paulo

6. Largo do Machado, mas não largo do copo - Rio de Janeiro

7. Levada do Jegue - Bahia

8. Trema na Linguiça - Minas Gerais

9. Filhos do Cumpadi Washington - Rio Grande do Sul

10. Babydoll de Nylon - Brasília