Oitavo volume da revista Scriptorium, dedicada à bibliofilia, é lançado nesta terça-feira (1)

A bibliofilia é, antes de tudo, um ato de apego e respeito ao conhecimento. Atividade milenar - consta que Alexandre, O Grande, é considerado o criador da primeira e maior biblioteca da humanidade - possui verbete no dicionário Aurélio Buarque de Holanda cujo significado dimensiona a proposta que o ofício abraça.

"Amor aos livros, especialmente os belos e raros. Entende-se a arte de colecionar livros tendo em vista circunstâncias especiais ligadas à publicação deles", demarca. Há mais, porém, muito mais a se considerar nesse processo. Refletir sobre as questões que atravessam obras e, sobretudo, fatores ligados a elas, também é imperativo para perpetuar seu legado e ressonância.

Esse, pelo menos, é o principal fundamento da Scriptorium, revista da Associação Brasileira de Bibliófilos. Fundada há aproximadamente 10 anos, é uma publicação que elege as distintas perspectivas sobre a bibliofilia como maneira de fazer com que a temática continue sempre urgente, pautando o hoje em diversas frentes.

"Trata-se de não apenas valorizar o livro como objeto, mas a escrita e a leitura, ultrapassando, assim, a forma fetichizada que muitas vezes as obras são encaradas por parte de leitores e leitoras".

A afirmação é de Lúcio Alcântara, bibliófilo e editor da revista, uma das poucas no País a falar exclusivamente de temas inerentes aos livros.

O oitavo volume da publicação, com periodicidade anual, será lançado nesta terça-feira (1), às 18h30, no prédio BS Design. O material tem distribuição gratuita e apenas 300 exemplares estarão disponíveis para aquisição.

Comemoração

Além do lançamento, o dia será de festejar as três décadas de atuação da Expressão Gráfica e Editora. A casa nasceu de um projeto idealizado por Francisco Eulálio Santiago Costa, e segue como uma das principais empresas de fomento ao livro cearense, à frente da publicação de obras assinadas por grandes nomes das nossas letras, seja na ficção, seja na pesquisa documental.

É a Expressão, inclusive, que traz ao público o novo volume da Scriptorium, feito comemorado por Lúcio. "No volume anterior, havia um texto de Olavo Bilac sobre a fatalidade do número 7 para as revistas editadas aqui no Brasil. Geralmente, elas não seguiam após essa marca. Com a recente edição, conseguimos ultrapassar esse desafio. E pretendemos, mesmo com toda a dificuldade referente a custos, persistir no objetivo de ter uma publicação dedicada à bibliofilia", situa.

Questões ligadas à bibliofilia ultrapassam o fetiche ao livro Foto: Nah Jereissati

O desejo é justificado: neste oitavo volume, a produção atesta a relevância no contexto em que está inserida. Personalidades do porte de Ana Miranda, Tales de Sá Cavalcante, Ingrid Schawamborn e Gizela Nunes da Costa escrevem textos em que se sobressai a paixão pelo estar entre letras. Ao mesmo tempo, elencam subjetividades que dialogam frontalmente coma audiência.

Amplitudes

A escritora e colunista do Verso, Ana Miranda, em "O Direito à Ficção", primeiro texto do volume, defende, por meio de detalhes da rotina, que "assim como não teremos equilíbrio emocional se não sonharmos, não teremos equilíbrio social sem a literatura, ou a ficção".

Mais adiante, Ésio Macedo Ribeiro escreve sobre a experiência desafiadora de um colecionador para obter uma obra desejada com afinco, em "A Conquista de A Cinza das Horas", de Manuel Bandeira.

Na sequência, em criativo ensaio, o cientista político e escritor Paulo Elpídio de Menezes Neto dialoga com um livreiro a fim de apresentar a arte da bibliofilia aos iniciados no ramo. Um farto cardápio, assim, de referências e panoramas.

"É também sobre o impacto da evolução dos meios eletrônicos na leitura e no livro, algo que está revolucionando o setor em muitos aspectos, inclusive na escrita. Toda reflexão que fomentar o debate é de nosso interesse, o que, para mim, explica a longevidade da revista", conclui Lúcio Alcântara.

Serviço

Lançamento do oitavo volume da Revista Scriptorium

Nesta terça-feira (1), às 18h30, no BS Design - Auditório Walter Nogueira, Mezanino (Av. Desembargador Moreira, 1.300, Torre Norte). Contato: (85) 3052.3511.

Revista Scriptorium

Associação Brasileira de Bibliófilos

Expressão Gráfica e Editora

2019, 112 páginas

Distribuição gratuita