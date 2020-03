Oferta de livros cresce por meio de vários suportes no Brasil, apesar do baixo índice de leitura

Cientes da relação do público brasileiro com a tecnologia, agentes do mercado livreiro lidam hoje com a consolidação do livro digital no setor, em paralelo à crise das livrarias físicas e à tradição da leitura pelas edições impressas.

Diante de um faturamento de cerca de R$ 5,1 bilhões e 352 milhões de exemplares vendidos, segundo a Pesquisa Fipe CBL/SNEL de 2018, a cadeia produtiva de livros no Brasil procura se organizar sem criar uma disputa entre o papel e as telas.

De acordo com Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), o maior desafio do setor ainda é aumentar a base de leitores no País.

"Nós temos um índice de leitura muito baixo no Brasil. Na pesquisa (Fipe), você tem 2,8 livros lidos por ano pelo brasileiro. Se a gente tivesse uma política, de fato, de formação do leitor, poderia pelo menos dobrar isso", alinha Vitor.

Perspectivas

Até meados de 2020, uma nova Pesquisa Fipe CBL/SNEL será publicada, com foco também no mercado dos e-books. Iniciativa da Amazon, o Kindle, um aparelho de leitura digital semelhante ao tablet, ainda permite, por meio da ferramenta Kindle Direct Publishing (KDP), a publicação digital de qualquer escritor cadastrado na plataforma.

O gerente geral de Kindle da Amazon Brasil, Alexandre Munhoz, expõe como escritores e leitores se encontram em um espaço de experimentação de leitura nesse ambiente, antes de fidelizar uma relação firme entre público e criador.

"A gente quer que o leitor consiga encontrar uma obra, e não fique desencontrado de quem escreveu. E é parte do trabalho do autor ajudar a divulgar essa curva inicial. Há muita oferta de livros (nesse contexto), mas o nosso papel é de dar a ferramenta para esses autores formarem público", detalha o gerente de Kindle.

Tecnologia

A presidente da Academia Cearense de Letras, Angela Gutierrez, chama atenção para a adesão do público brasileiro à tecnologia e o apelo dos suportes digitais sobretudo entre leitores mais jovens.

Com base nesse hábito, ela crê que existe forte tendência para os e-books continuarem a ocupar mais espaço no mercado.