O final chegou: teorias sobre o último episódio de Game Of Thrones

Gelo e fogo sempre guiaram as histórias entrelaçadas no universo de Game of Thrones. Uma dualidade clara. Porém, é o sangue que parece predominar nos momentos épicos - e por que não? - mais assombrosos da saga desenvolvida pelo escritor norte-americano George R. R. Martin.

Se nos livros os personagens ganharam vida, foi nas telas da HBO que eles conquistaram torcidas fervorosas e devotadas a entender o jogo político desenvolvido na trama.

Game Of Thrones é uma série conhecida pelas reviravoltas e episódios sangrentos ao longo das temporadas

Neste domingo (19), a saga se encerra com um dos maiores índices de audiência até hoje. Só no penúltimo episódio, por exemplo, foram 17,4 milhões de pessoas acompanhando nos Estados Unidos. Entre mortes, destruição, traições e reviravoltas, a pergunta que fica é: quem vai assumir o trono de ferro?

Sem medo de spoiler

Se você está lendo este texto, pode-se assumir que acompanhou os eventos da série no último fim de semana. Fogo e destruição completam em Porto Real além, claro, da transformação de Daenerys Targaryen, foram alguns dos assuntos responsáveis por movimentar a internet desde então. Assim, é inevitável discutir por aqui quais rumos se seguem a partir de agora, e esta é a intenção preponderante deste texto.

Sobraram fãs divididos entre furos de roteiro e as mensagens deixadas ao longo das oito temporadas televisionadas. Ao que tudo indica, apostar na loucura da "Mãe dos Dragões", a responsável por atear fogo na cidade que desejava conquistar, e em um possível caráter messiânico de Jon Snow, não foi unanimidade.

Em entrevistas, David Benioff e D.B. Weiss, roteiristas da série, defenderam os indícios lançados na tão comentada reviravolta. "Se todas essas coisas tivessem acontecido de outra maneira, não acho que estaríamos vendo esse lado de Daenerys Targaryen", disse Benioff em "Inside the Episode", conteúdo extra transmitido após o penúltimo ato.

A sensação deixada após os últimos eventos, entretanto, foi a de estranhamento. No ar, sobressaiu a descaracterização de uma das marcas do seriado: o trabalho minucioso em interligar todas as ações dos personagens centrais e periféricos. Resta aos fãs levantar as hipóteses dos possíveis finais de GoT.

Daenerys, Jon, Tyrion, Arya e Sansa são alguns dos cotados a assumir o posto de comandante de Westeros. A trama principal nesse encerramento deve girar em torno de como a atitude de Dany afetará os reinos além da Fortaleza Vermelha. Do Norte, por exemplo, o apoio não deve vir, já que Sansa deixou claro não estar disposta a apoiar essa coroa, ao passo que prefere a liderança do irmão. Seria esse o estopim para tentar uma investida contra a nova rainha?

Enquanto isso, o desfecho de Tyrion Lannister também é incerto. Tanto nos livros como na série, interpretado pelo magistral Peter Dinklage, ele é descrito como um dos homens mais inteligentes do continente disputado. Mesmo assim, tomou atitudes erradas que podem levá-lo a fins extremos: ou termina com uma morte trágica por conta da traição ou ascende ao posto principal e não almejado pelo conselheiro da rainha.

Outro desfecho aguardado é o de Jon Snow. Retratado como bastardo durante grande parte da série, ele na verdade é Aegon Targaryen, filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen, e possui o direito legítimo ao trono. Forte candidato ao posto de líder maior, no entanto, Jon não é daqueles protagonistas capazes de ganhar o espectador de cara. Na verdade, espanta pela falta de expressividade e por não ser implacável. Resta saber se é a integridade, fincada nele por meio de Ned Stark, seja o fator a prevalecer no fim.

Questionamentos não faltam e, na contagem, apenas oitenta minutos restando. Se a expectativa era grande no início da temporada, imagine agora, com tudo em jogo. Adorado ou não, os acontecimentos deverão marcar a história da televisão e a memória dos que viram esse jogo sangrento se tornar realidade.

Confira abaixo algumas das conclusões sobre as casas de Westeros:

Targaryen

Uma casa personificada na figura de Daenerys. Na reta final, sobressai a dúvida se finalmente a trama alçará ao trono um herdeiro legítimo da família. As chances de um Targaryen ser coroado como um líder são maiores com a revelação da verdadeira história do nascimento de Jon Snow.

Stark

Ainda no início da série, acompanhamos a trajetória dos integrantes de uma das famílias mais leais de Westeros. Em contrapartida, a que também mais sofreu perdas (quem não lembra do Casamento Vermelho?). Arya, Sansa, Bran e Jon continuam sendo alguns dos personagens mais queridos e a reestruturação do Norte deve ser crucial para definir os contornos do novo reinado em todo o continente da saga.

Lannister

O futuro dos Lannister é incerto. Se os acontecimentos do episódio "The Bells" forem confirmados, Tyrion é o único dos restantes que possui relevância. Cersei, uma das principais antagonistas das Crônicas de Gelo e Fogo, foi crucial na história, teve a jornada encerrada de forma poética e ainda levou Jaime consigo.