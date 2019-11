O espetáculo "Icaro and the Black Stars" celebra a música negra nesta sexta (8) e sábado no Via Sul

A trajetória do ator e cantor Ícaro Silva (32) pela Rede Globo e outras mídias de largo alcance é um "ponto fora da curva" na história dos artistas negros do Brasil. Marcado pelo racismo, o País ainda "muda muito devagar", segundo o próprio Ícaro em entrevista ao Verso, em relação às oportunidades para a comunidade afrodescendente nas esferas sociais.

N'outra direção, Ícaro celebra o caminho daqueles que desbravaram os espaços para a cultura negra e canta o repertório de Wilson Simonal, Michael Jackson, Tim Maia, Bob Marley, dentre outros artistas pretos, no show "Icaro and the Black Stars".

Acompanhado de Cássia Raquel e Hananza, as "black stars", o cantor apresenta o espetáculo nesta sexta (8) e no sábado (9), no Theatro Via Sul (Sapiranga).

Ao lado do diretor do show, Pedro Brício, Ícaro já tinha trabalhado em dois espetáculos a partir da obra de Wilson Simonal (1938-2000).

"O Pedro queria muito fazer um musical de um personagem solo. E eu queria fazer um show de black music. Então, a gente juntou as duas coisas. O repertório, basicamente, vem da pesquisa dele e dos artistas que me marcaram, que eu sugeri e fazem parte da minha vida. Ou os que descobri mais tarde, mas também são icônicos", detalha o cantor.

Embora haja um recorte de artistas negros na formação do repertório, o ator frisa que as canções são universais. Para além das performances e manifestações artísticas, nomes como James Brown e Beyoncé, destaca o cantor, são ícones da causa afrodescedente por conta de suas vidas pessoais também, "da luta pela condição de preto num mundo racista".

"São artistas com referências pra mim. De performance, discurso. Representantes incontestáveis da força da cultura preta e da música negra, como pilar de formação da nossa cultura brasileira e das Américas", situa Ícaro.

Diversidade

Além do Rio de Janeiro, várias cidades já receberam o espetáculo: Belo Horizonte (MG), Novo Hamburgo (RS), Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Salvador (BA) e São Bernardo do Campo (SP). Para a capital cearense, o repertório não muda. "Ícaro and the Black Stars" explora diversos gêneros de palco, como o teatro musical e o stand up.

Uma das características que o torna também um musical é que há dramaturgia. É uma peça de teatro que se torna show. Então, é sempre o mesmo repertório. O que muda é a participação de convidados, de artistas locais. É sempre mágico de ver, e as pessoas voltam muito", recapitula o cantor e ator.

Ao lado de Cássia Raquel e Hananza no palco, as "Black Stars" interpretam as personagens Nina Galaxy e Jenny Supernova. As duas se envolvem com o aspecto multiartístico do espetáculo.

No show, são backing vocals. Na dinâmica teatral, são copilotas da nave conduzida por Ícaro. Entre as atrizes, Hananza fez teste para participar do projeto e Cássia já tinha uma larga experiência com o teatro musical.

Racismo

Ícaro Silva se diz grato à quantidade de papéis que já fez na dramaturgia, mas ele pondera como ainda existe, para o ator negro, o gargalo da falta de oportunidades nesse sentido. A partir da complexa trajetória de Wilson Simonal, Ícaro reflete sobre os percalços para o artista negro se consolidar no Brasil.

Os artistas negros também passam, basicamente, pelas questões que todas as pessoas pretas passam no nosso País. São oriundas do racismo estrutural. De uma história mal escrita, que foi muito cruel com os povos nativos, afrodescendentes. E essa estrutura se forma desde que o Brasil foi invadido (pelos colonizadores)", observa Ícaro.

O ator conta que, no caso dele, precisou de muita força de vontade para superar as "armadilhas" do racismo no cotidiano. Para ele, nenhuma pessoa negra, no País, está isenta dessa violência. "São questões sociais. E espero que um dia sejam (questões) da história do passado do Brasil. Ainda temos uma série de desafios pela frente", resume.

Serviço

Ícaro and the Black Stars

Show com o ator e cantor Ícaro Silva. Nesta sexta (8) e no sábado (9), às 21h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Sapiranga). Ingressos: R$60 e R$30 (mezanino) e R$80 e R$40 (plateia). Contato: (85) 3099.1290