'Nunca tinha tido momento tão especial', diz Waldonys após participar de canonização de Irmã Dulce

Waldonys se apresentou neste domingo (13) durante a cerimônia de canonização da Irmã Dulce, em celebração presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano. O músico é interpréte oficial do hino da santa. "Eu nunca tinha tido um momento tão especial na minha vida, na minha carreira", disse o sanfoneiro ao Sistema Verdes Mares.

> Waldonys e Margareth Menezes vão ao Vaticano cantar em canonização de Irmã Dulce

Margareth Menezes também está no Vaticano e cantou na cerimônia junto com sanfoneiro. Os dois são considerados embaixadores da religiosa. A cantora baiana compartilhou o momento da chegada dos cantores na Itália em seu perfil no Instagram.

O processo de canonização de Irmã Dulce teve início em 2000, mas somente em 2010, a Congregração para a Causa dos Santos confirmaram a autenticidade do primeiro milagre atribuído a religiosa. Faltava apenas a autentificação de um segundo milagre para que Irmã Dulce fosse então canonizada. Essa última etapa aconteceu em maio de 2019, quando o segundo milagre conferido a ela foi reconhecido.

Waldonys volta para o Brasil na próxima terça-feira (15). "Meu coração é só gratidão", finalizou o sanfoneiro.