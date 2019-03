Novos sabores de cervejas ganham espaço em Fortaleza

Os dias geralmente quentes de Fortaleza durante a maior parte do ano são um convite quase irrecusável para tomar uma cerveja gelada. Para quem deseja fugir das marcas tradicionais ofertadas nos bares ou supermercados e ainda conhecer sabores além do puro malte, espaços na capital cearense já oferecem surpreendentes combinações.

Um dos rótulos da cervejaria 5 Elementos leva o aroma, cor e forte sabor do café. A sensação é de estar de fato consumindo alguma variação do grão torrado. “Entre as características, ela tem 12% de álcool, um corpo elevado, macio e aveludado. A cerveja possui um aroma que lembra o chocolate amargo e na boca tem o gosto do café expresso. Persiste no paladar por um tempo prolongado”, detalha Wellington Alves, mestre cervejeiro e um dos sócios do estabelecimento.

A cervejaria 5 Elementos produz bebida que leva o aroma, cor e forte sabor do café Foto: Thiago Gadelha

A produção da bebida é realizada com a própria semente, esclarece ele. “A gente faz o preparo do café gelado, que fica em fusão com a cerveja por um tempo, entre 12 e 24 horas. Depois descartamos o grão do café moído”, diz e confessa carregar na ousadia das receitas.

“Sempre tento trazer o equilíbrio, e tenho cuidado para que as coisas não se sobressaiam tanto, mas que eu consiga entregar aquilo que a cerveja promete. Se ela tem café, tem que ter o cheiro do grão. Não adianta você provar e só lá no fim ter um gostinho. Não. Tem que ser na cara, mas equilibrada”.

Segundo ele, o ciclo do preparo da cerveja que contém café, por sinal, segue uma lógica sustentável. Os grãos utilizados são cultivados de forma orgânica, em Mulungu, cidade do Maciço de Baturité, distante 122 Km de Fortaleza. Lá, a plantação é adubada com o bagaço do malte usado na cervejaria, formando desta forma um ciclo retroalimentar.

Além do café, a casa já produziu também rótulos que, dentre os ingredientes, estavam cacau, manga, morango, mel, graviola, cajá, canela, baunilha, coco, amendoim e doces de caju e de banana.

As criações podem ser sazonais ou fixas, dependendo de alguns fatores para permanecer na comercialização, como a aprovação do público. No entanto, um novo sabor é lançado pelo menos uma vez por mês, afirma Wellington.

Desde a inauguração da cervejaria, já foram criados 56 rótulos, alguns deles com misturas excêntricas, o que reforça a tese do empresário de que qualquer alimento pode ser incluído na produção da bebida.

“Se o adjunto for bem empregado, vai conseguir trazer um ganho para a cerveja. Então a gente tem que tentar quebrar aquele mito de que só a cerveja puro malte é boa. Ela é, sim, muito boa. Mas com o adjunto também não quer dizer que seja ruim”.

Sabores do Ceará

Um dos carros-chefes da Donkey Head Cervejaria é a valorização do “estilo cearense”. Os títulos das cervejas brincam com expressões utilizadas por cearenses, como “Vixebier”, “Padim Ciço”, “Rye Se Lascar”, “Miolo de Pote” e “Severina Sour”. Esta última, inclusive, leva para os clientes o inconfundível sabor do caju.

“É uma cerveja ácida, com um pH bem baixo e extremamente refrescante e leve”, descreve o sócio e mestre cervejeiro do Brewpub, Fábio Valente.

Ela é a primeira de uma série com frutas do Nordeste que a gente vai lançar. Vai ter ainda com goiaba e com acerola

Outra cerveja desenvolvida pelo espaço leva ao paladar o sabor de baunilha e coco queimado. “A fermentação é mais demorada, e ela fica mais licorosa, ou seja, com um creme mais denso, parece um café expresso. Dá para perceber notas de avelã, baunilha e café”, conta ele, que revela usar fava de baunilha no preparo. Para os amantes de café, uma das torneiras da casa também oferece uma experiência com o grão. Aqui, o destaque é que a semente é utilizada ainda verde, ou seja, antes de ser torrada.

Caranguejo e gelada

Cerveja do Hey Ho Beer Pub leva caranguejo, azeite de dendê, variados tipos de pimentão, cebola, tomate e coentro. Os insumos são utilizados na “fase quente” da produção Foto: Thiago Gadelha

O tradicional caranguejo da quinta-feira em Fortaleza rompeu as fronteiras dos bares e restaurantes e também foi parar no copo de fãs de cerveja. Originada de uma alquimia entre os gerentes do Hey Ho Beer Pub com uma cervejaria paulista, a bebida foi uma das inovações do estabelecimento em janeiro.

Para a criação, foram usados todos os ingredientes que a receita original pede: caranguejo, azeite de dendê, variados tipos de pimentão, cebola, tomate e coentro. Os insumos foram utilizados na “fase quente” da produção, o primeiro processo de elaboração da cerveja no qual se cozinha o grão de cevada, extrai-se o líquido e o coloca para fermentar com adição de lúpulo.

“Foram 50 litros produzidos e os primeiros 30 acabaram em algumas horas”, orgulha-se o gerente Vander Augusto. Segundo ele, a resposta do público foi muito legal. Embora essa bebida não seja um estilo comercial, ela teve uma excelente repercussão.

Ela tinha um amargor muito baixo, praticamente nulo. Extremamente leve, descreve Vander.

Com um teor alcoólico de apenas 5%, a novidade juntou o melhor das duas características do legítimo programa de quinta-feira do fortalezense: caranguejo e cerveja gelada.

Para a tristeza dos amantes da iguaria, apesar do sucesso confirmado nesta experiência inusitada, ainda não há pretensão de dar continuidade ao rótulo.