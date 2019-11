Novo trailer de filme do Sonic é divulgado

O novo trailer de "Sonic - o Filme" está disponível na web. O longa metragem, previsto para entrar em cartaz no dia 13 de fevereiro de 2020, traz a participação do ator e comediante Jim Carrey.

Em abril deste ano, os fãs do jogo, famoso desde a década de 90, não aprovaram as primeiras imagens divulgadas do personagem no filme. A estreia, que seria nesta quinta (14), teve de ser adiada para 2020. A produtora Paramount Pictures repensou a finalização do longa, com a reformulação dos traços do Sonic da telona.

No filme, Sonic, um ouriço azul, tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Sonic e Tom lutam contra o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey). Este tenta capturar o ouriço, a fim de se apropriar de seus poderes.

Dirigido por Jeff Fowler, o longa traz na trilha sonora uma versão do clássico do punk rock "Blitzkrieg Bop" (Ramones), presente no trailer. E, no Brasil, o filme terá a dublagem de Manolo Rey, como o Sonic.