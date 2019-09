Novo reality global busca talento da culinária e explora ingredientes de todas as regiões do Brasil

A nova aposta da Globo para a programação do segundo semestre de 2019 já está pronta para sair do forno - com o perdão do trocadilho. No dia 10 de outubro estreia "Mestre do Sabor", um reality gastronômico com um formato original produzido pela emissora. A atração será exibida semanalmente, às quintas-feiras, após a novela "A Dona do Pedaço".

O programa terá apresentação do chef Claude Troisgros, conhecido do público por comandar "Que Marravilha" e "The Taste Brasil", ambos do canal GNT. Ao lado dele estará ainda o seu braço-direito há 38 anos, o paraibano Batista, e os chefs mineiro Leo Paixão, a carioca Kátia Barbosa e o português José Avillez, que ocuparão o lugar de mestres. A direção artística será de LP Simonetti e Aida Silva será a diretora geral.

Apesar da experiência de 15 anos à frente das câmeras, Claude revelou em coletiva de imprensa nos estúdios Globo, nesta semana, que ficou ansioso com o começo das gravações.

"No início foi muito difícil mas eu tive uma preparação muito grande, em casa, com todos os roteiros, e aí, no primeiro dia de gravação, eu reconheço que estava com tensão alta", brincou com a situação. "Mas eu me acostumei porque estava com uma equipe incrível", arrematou.

Pequeno produtor

Um destaque no programa é o foco nos ingredientes típicos brasileiros. Os insumos regionais estarão presentes durante todo o reality nos produtos disponíveis no mercado e nas dicas para as provas. "Do Nordeste, a gente vai ter muito cúrcuma, manteiga de garrafa, quiabo, maxixe e (o peixe) cará", adiantou Batista.

No palco, haverá ainda personagens de histórias inspiradoras vividas na gastronomia regional. Neste contexto está a valorização do pequeno produtor brasileiro. "Eu fico arrepiado de falar isso. Mostrar para todo mundo o pequeno produtor é mostrar que ele tem que ser valorizado, sim. Porque é uma luta muito grande", ressaltou Batista.

A fala da chef Katia Barbosa também foi uníssona com a do paraibano. Ela chegou a se emocionar ao tocar no assunto, uma bandeira que defende há algum tempo. "Todos nós ficamos muito tocados porque é um trabalho quase invisível. As pessoas acham que a batata brotam ali no supermercado, já no saquinho plástico, lavadinha", dimensiona.

"É preciso entender que tem um processo e esse processo às vezes é muito doloroso. Esse programa não é só um reality de gastronomia, é um choque de realidade no povo brasileiro, em todo mundo que vai assistir, porque a gente está tratando de pessoas e não só de produtos", destaca a chef carioca.

Fases do reality

A competição será dividida em quatro fases. Na primeira delas, "Prato de entrada" os candidatos a uma vaga vão apresentar o seu cartão de visitas gastronômico. José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão irão degustar cada prato sem saber quem o cozinhou, em avaliações individuais.

Os mestres vão decidir se o competidor merece uma vaga no seu time. Se mais de um mestre se interessar, o candidato é quem escolhe em qual time vai entrar. Ao total, entrarão 24 pessoas, oito em cada time.

A segunda fase, "Na Pressão", será dividida em duas etapas. Na primeira, a disputa será time contra time, intitulado "Menu Confiança". Cada time deverá apresentar um menu completo, orientado pelos mestres. O apresentador Claude Troisgros é quem vai eleger o vencedor.

A equipe ganhadora dessa disputa ficará de fora da segunda etapa, "Batalha dos Cucas". Nela, cada chef cozinha individualmente e todos voltam a ser avaliados pelos mestres, que irão eliminar dois participantes.

A terceira fase, "Duelos", será um "mata-mata". A cada episódio, duplas são formadas, independente dos times e por escolha dos próprios cozinheiros. Dessa vez, os chefs disputam a preferência dos mestres. O melhor cozinheiro de cada duelo segue na competição.

"Na balança", a quarta fase, terá duas rodadas de provas individuais. Na primeira, os chefs cozinham um prato e cada um dos mestres elege o preferido. Os chefs responsáveis pelos pratos eleitos são classificados para a semifinal. O restante cozinha individualmente em mais uma rodada da prova. Novamente, os mestres colocam mais três chefs na semifinal.

Claude Troisgros e Batista integram o programa

A semifinal também terá duas partes. Os seis chefs cozinham seu melhor prato e Claude volta ao papel de avaliador. Ele será responsável por colocar dois participantes na final. Em uma segunda rodada individual, os mestres assumem o posto de avaliadores e elegem outros dois competidores para seguir adiante.

A final terá quatro competidores e será exibida ao vivo. O grande vencedor levará como prêmio o título de Mestre do Sabor e R$ 250 mil reais.

Multiplataforma

O reality show inaugura também um novo momento no grupo Globo. Além de episódios na TV aberta, haverá conteúdo ainda na TV fechada e na internet. Nas sextas-feiras, os episódios serão reprisados, no GNT, com conteúdo estendido. Mais experiências e serviços exclusivos estarão disponíveis no Gshow.

Dentre eles, o passo a passo para reproduzir as receitas. Além disso, após a exibição na Globo, a atriz Maria Joana será a anfitriã de chefs do reality e de convidados especiais, nas redes sociais.

*O repórter viajou a convite da Globo

Serviço

Mestre do Sabor

Estreia no dia 10 de outubro, logo após a novela "A Dona do Pedaço", na Globo. Reality show gastronômico que será exibido semanalmente às quintas-feiras