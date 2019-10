Nova trilogia de Laurentino Gomes retrata a escravidão

O paranaense Laurentino Gomes mergulhou no universo da escravidão e saiu da experiência com uma trilogia de livros. O primeiro volume de "Escravidão" foi lançado em Fortaleza, no último dia 22 e trata de 250 anos da história escravagista. O escritor, seis vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, organizou a obra cobrindo o período entre o início dos leilões de escravos em Portugal, em 1444, até a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695.

A trilogia sintetiza um trabalho de seis anos de pesquisas e viagens, divididas entre 12 países. Os dois volumes seguintes serão lançados em 2020 e 2021, respectivamente. No terceiro volume, o autor deve trazer a história do Ceará como um dos estados pioneiros no movimento abolicionista nacional.

Laurentino recapitula que o tema da escravidão já aparecia "com muito destaque" em seus livros históricos, "1808", "1822" e "1889". "Terminada esta trilogia, achei que era preciso escrever outra sobre a escravidão. É um tema muito complexo, de muita bibliografia, e sensível do ponto de vista político ainda hoje. Seria quase impossível tratar esse assunto com a profundidade que ele merece num único volume", observa o escritor.

No continente africano, o escritor visitou oito países: Cabo Verde, Senegal, Angola, Gana, Benim, Marrocos, Moçambique e África do Sul. A pesquisa se foca no Brasil e na África. No entanto, o primeiro volume da trilogia traz capítulos a respeito da escravidão em diversos períodos históricos, a exemplo da Grécia Antiga, do Egito dos faraós, do Império Romano, nos domínios do islamismo, além da própria América do Sul, antes da chegada dos portugueses.

Laurentino conta que leu cerca de 200 livros sobre o assunto, botou o pé na estrada e foi fazer reportagem pra conhecer os locais onde a escravidão marcou a história. "Visitei fortificações de tráfico negreiro em Gana, em Angola, na República do Benin. Percorri o Brasil, visitei a Serra da Barriga, em Alagoas, onde morreu o Zumbi dos Palmares. Visitei o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, local em que desembarcaram 18 mil escravos na época de chegada da Corte de D. João ao Brasil".

Segundo o autor, o resultado da pesquisa são três livros-reportagens que combinam pesquisas em bibliotecas, museus e universidades, com observações nos locais. "Isso ajuda a refrescar a história para os leitores de hoje".