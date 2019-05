Nova temporada do 'Encontro Mestre & Aprendiz' amplia o ensino da música erudita no Ceará

Estimular a troca de conhecimentos musicais, incentivar o processo de educação infanto-juvenil e revelar as riquezas de talentos cearenses mundo a fora. Estas são as perspectivas do "Encontro Mestre & Aprendiz", realizado pela Tapera das Artes.

Com direção artística e pedagógica do maestro Ênio Antunes, o projeto chega à 4ª edição em 2019 e amplia, a partir do tema "Almas Gêmeas", um território de diálogo entre consolidados profissionais da música e jovens de diversas instituições do Estado.

A iniciativa oferece ações educativas cujo resultado são concertos musicais gratuitos à população. Realizado mensalmente em Aquiraz, local sede da Tapera das Artes, o Encontro conta com programação artística e formativa até dezembro. Em 2019, participam 16 mestres convidados, sendo 14 atrações nacionais e duas internacionais.

A primeira atividade dessa jornada recebe o maestro e violonista Cláudio Cruz e a cantora lírica Rose de Souza. Durante a residência artística, a dupla divide com os alunos os aspectos da poética instrumental brasileira e a arte interpretativa do canto.

Ênio Antunes destaca a riqueza de unir dois artistas respeitados em linhas distintas da arte. "São fundamentados na arte e no ensino e buscam abarcar esse universo construído na Tapera que é a união das linguagens. Cerca de 15 mil pessoas serão impactadas em 2019", aponta o gestor. No sábado (18), às 17h, o Teatro da Tapera das Artes abre as portas para o Concerto "Encanto: música nas cordas e na voz".

Grande mente da música erudita nacional, Cláudio Cruz é maestro e diretor da Orquestra Jovem do Estado de SP DIVULGAÇÃO

Trata do instante sublime no qual Cláudio Cruz e Rose de Souza apresentam ao público uma fatia generosa dos temas abordados com os alunos durante a semana de estudos. A formação de plateia é outro caráter almejado pelos organizadores, aproximando o público geral interessado nos aspectos sonoros e teóricos da música. A apresentação estabelece a conexão entre músicas clássicas e o regionalismo musical expressado na cultura cearense.

Rose de Souza é especialista em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), onde é professora DIVULGAÇÃO

Os mestres participantes da 4ª edição evidenciam o cuidado a diferentes áreas do conhecimento musical. Vale citar alguns dos profissionais e carreiras envolvidos na empreitada. Em julho, os nomes internacionais Thierry Miroglio e Sophie Jegou compartilham, respectivamente, a experiência da percussão e universo coreográfico do balé. Eles se unem a Fernando Sardo & Grupo CataVento.

Concluindo a edição 2019, em dezembro, o maestro João Carlos Martins trabalha ao lado de Ricardo Bacelar e Lia Veras. Ao lado da professora, o compositor e pianista encara a missão de concretizar a escuta e a educação da música erudita.

Programação 2019

Maio

Cláudio Cruz e Rose de Sousa

Junho

Fernando Morais e Prof. Dr. Joel Barbosa

Julho

Thierry Miroglio, Sophie Jegou, Fernando Sardo & Grupo CataVento

Agosto

Claudio Cohen e Gabriel Marin

Setembro

Rosa Passos

Outubro

Roberto Minczuk

Novembro

Nonato Luiz e Adelson Viana

Dezembro

João Carlos Martins, Ricardo Bacelar & Lia Veras

Serviço

Concerto “Encanto: música nas cordas e na voz”, com Cláudio Cruz e Rose de Sousa. Sábado (18), no Teatro Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, S/N – Centro, Aquiraz). Gratuito. Contato: (85) 3361.2704