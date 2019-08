Nova loja CeArt no Dragão do Mar é inaugurada nesta terça (20)

Com o objetivo de aprimorar as experiências de consumo e comercialização do artesanato, a Central do Artesanato do Ceará (CeArt) realiza, na próxima terça-feira (20), às 18h30, a inauguração da nova loja do Centro Cultural Dragão do Mar.

Dentro do projeto de requalificação estrutural do Dragão do Mar, a loja, com 60m², faz parte da nova galeria criada junto ao anfiteatro e estará próxima ao Museu da Cultura Cearense. No espaço, peças das 16 tipologias reconhecidas estarão à disposição do público.

“Expandir os espaços de comercialização é uma forma de dar mais visibilidade ao trabalho dos nossos artesãos. É uma valorização da cultura que vem aliada à geração de renda”, pontua a titular da Secretaria de Proteção Social (SPS), Socorro França.

A coordenadora do desenvolvimento do artesanato, Patrícia Liebmann, destaca a nova loja como um investimento que irá valorizar ainda mais os produtos feito à mão no estado: “Inaugurar a nova loja da CeArt no Centro Cultural Dragão do Mar é garantir que o artesanato esteja cada dia mais forte dentro do circuito cultural da nossa capital, em um espaço visitado diariamente por turistas e fortalezenses”.

Serviço

Inauguração nova loja CeArt

Local: Centro Cultural Dragão do Mar

Data: 20 de agosto

Horário: 18h30