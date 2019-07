Nostalgia anos 90: Sandy e Junior e "O Rei Leão" são atrações em Fortaleza

Todas as fotos acima poderiam estampar a capa de uma revista brasileira voltada para o público teen, cerca de 30 anos atrás. A década de 1990 marcou a infância de muitos hoje adultos e está cada vez mais presente em shows, filmes, novelas, moda e todo um mundo de referências.

O retorno da dupla Sandy e Junior aos palcos com uma turnê especial foi o assunto mais comentado do show bussiness nacional neste ano. Os irmãos deram os primeiros passos na música em 1989 e consolidaram a carreira na década seguinte. Amanhã, grandes sucessos dessa época ecoarão na voz de milhares de fãs, no Centro de Eventos do Ceará.

Paula Mendonça estará no meio dessa multidão. O amor pela dupla tornou-se público no ano passado, quando ela seguiu da festa de casamento, ainda vestida de noiva, direto para o show que Sandy fez na capital cearense.

"Tem um momento em que ela chama alguém da plateia. Nessa hora, eu levantei e todo mundo gritou: 'Chama a noiva'. Foi o momento mais incrível da vida", relembra ela. O resultado foi parar nos sites de todo o País: Paula e Sandy dividindo o mesmo banquinho durante uma canção.

ARTE: BRUNO BARBOSA

Para acompanhar as vezes que a dupla veio para o Ceará, desde a infância, ela e a mãe fizeram em diversas ocasiões o percurso de Iguatu, cidade onde moram, para Fortaleza, encarando cerca de cinco horas de viagem. Em 1997, as duas cruzaram o Estado para assistir às filmagens de "O Noviço Rebelde", com Renato Aragão e Sandy e Junior.

Ela também estava no público em quase todas as passagens dos irmãos pelas terras alencarinas, mesmo quando a tecnologia da época não colaborava para guardar as lembranças. "Eu fui pra um show com uma câmera fotográfica e rolos de filme de 24 poses. Você ficava na expectativa da revelação do filme. Todas queimaram, fiquei arrasada".

Apesar dos contratempos técnicos, as recordações de Paula da década retrasada estão inundadas da presença dos cantores. "Tenho cerca de 30 pastas de fotos deles. Como em Iguatu tinha pouca banca de revista e pouca novidade, ia nos salões de beleza e arrancava as páginas das revistas, minha mãe ficava constrangidíssima. Se você falar de anos 1990 pra mim já vem Sandy e Junior. A minha memória de infância e adolescência é eles. Não tenho muita memória de outras coisas. Só das minhas amigas, das coleções que a gente fazia, do quanto a gente se empolgava quando tinha um show", comenta.

A primeira vez

Um dos maiores clássicos da Disney está de volta aos cinemas hoje. A versão live-action de "O Rei Leão" retorna para as telonas 25 anos após a estreia da animação, que até os dias atuais figura entre as 50 maiores bilheterias mundiais.

A história marcou a infância de crianças na década de 1990, assim como Aladdin, também relançado recentemente, e Toy Story, em cartaz com o quarto filme da franquia.

A aventura de Simba marcou os primeiros anos da jornalista Priscila Ipirajá. "Foi o primeiro filme que vi no cinema e foi uma experiência de outro mundo. As luzes, a tela enorme, o som diferente, a própria história. Lembro que me emocionei muito".

O reencontro da cearense com a saga africana infantil já é certa e Priscila não consegue guardar a ansiedade. "Fiquei muito feliz quando soube que teria um remake, porque pra mim é um clássico, me marcou. Vou assistir no cinema e espero ser surpreendida novamente".

Noventistas

Apesar de lançado no fim da década de 1980, o anime "Cavaleiros do Zodíaco" caiu nas graças dos brasileiros anos depois, quando foi reprisado à exaustão pela extinta TV Manchete. Uma nova temporada da saga estreia, amanhã, na Netflix, com o título "Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco". Com traços mais modernos, a série acompanha a descoberta dos poderes do protagonista, o encontro dele com os outros guerreiros e as batalhas contra o mal para proteger o mundo e a deusa Atena. Ao todo, serão 12 episódios com 30 minutos de duração cada.

Já na próxima semana, depois de meses no ar com todo a ambientação da época, a novela "Verão 90" chega ao fim. O folhetim trouxe para a faixa das 19 horas músicas, moda, gírias e a estética do momento. Já no vídeo de abertura, várias referências passearam pela década, desde ginástica aeróbica, uma febre no passado tanto quanto o crossfit nos dias atuais; a lambada, ritmo do topo das paradas musicais e a mola maluca, brinquedo colorido, de plástico maleável, que fazia a cabeça da criançada.

Além da ficção, este ano levou os fãs de boy bands e girls bands à loucura. Backstreet Boys e Spice Girls, as duas bandas mais famosas dos anos 1990, retornaram para turnês. Nick, Brian, Kevin, AJ e Howie, inclusive, lançaram um novo álbum, "DNA".

Serviço

Turnê Sandy e Junior - Nossa História

Nesta sexta-feira (19), 20h30, no Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz).

Ingressos: Frontstage - R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia) / Pista - esgotado.