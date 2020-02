Nayara Fortaleza lança o livro "Epopeia do Amor" nesta quinta (13), em Fortaleza

A executive coach, professora e escritora Nayara Fortaleza apresenta ao público cearense sua obra intitulada "Epopeia do Amor - Reflexões do amar nas ordens do amor", com versos sobre a Constelação Familiar. O evento acontece nesta quinta-feira ( 13), a partir das 19h30, no Café Militão no Salinas Shopping.

A capa, assinada pelo artista plástico Vando Figueiredo, usando a técnica de colagem com recortes de revistas, revela a reformulação pessoal da autora para reconstruir seu mundo sem desperdiçar nada e sem se deixar subjugar por medos ou fantasias.

Criação

A ideia é tornar público os sonhos e desejos de uma mulher multifacetada, em papéis femininos que vão se somando, se refazendo com mais força e disposição ao despir-se com ousadia e coragem.

"A proposta surgiu junto com o processo de autoconhecimento, cura, descoberta da Constelação Familiar (Bert Hellinger) e da história da minha vida, do convívio com meus clientes do Coaching, da Constelação Familiar e do Curso para mulheres, Tear do Feminino", complementa Nayara.

A publicação é composta por 29 poemas, dividida em quatro capítulos. Os temas são baseados nas três "Ordens do amor", do psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que são o direito de pertencer, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber.

A narrativa profunda escrita em "Epopeia do Amor", a exemplo dos poemas "Amo sem medo porque sei o que é ser amada", "Amor é para todos, amar é para as fortes", entre outras, leva o leitor a refletir sobre o amor nas suas mais diversas formas.

"Epopeia do Amor é uma literatura destinada aos amantes da constelação familiar e a toda e qualquer pessoa, em qualquer idade que se preocupe com o amar e não somente com o amor", ressalta a autora.

Formada em constelação familiar, Nayana Fortaleza Cresson também é graduada em fonoaudiologia pela Universidade de Fortaleza, terapeuta comunitária e coautora do livro Coaching & Mentoring - Foco na Excelência, da editora Ser Mais.