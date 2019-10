Musical sobre a trajetória de Elza Soares chega a Fortaleza

Elza Soares sempre foi muitas. Mulher, negra, pobre, ela reúne em si, desde que nasceu na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel (RJ), as características de milhões de brasileiras. Retratá-la é, por isso mesmo, encenar a realidade de todas elas. E esse foi o desafio de Larissa Luz, Janamô, Lu Fogaça, Ágata Matos, Khrystal, Laís Lacorte e Verônica Bonfim, atrizes do musical em homenagem à cantora e compositora carioca, que chega pela primeira vez a Fortaleza, com duas sessões, no sábado (5) e domingo (6), no Cineteatro São Luiz.

Com texto inédito de Vinícius Calderoni e direção de Duda Maia, o espetáculo foi totalmente atravessado pelas contribuições das intérpretes. As vivências das sete protagonistas ajudaram a definir essa produção coletiva, como identifica Larissa Luz.

Cada uma levou um pouco de si para a construção. Experiências individuais e pensamentos engajados, ativistas, histórias de família... Tudo foi material para que a gente acessasse um lugar especial profundo, visceral", pontua.

Essas escolhas ajudaram a garantir uma biografia musical fora do formato convencional. No palco, as atrizes vivem diversas fases de Elza, mas interpretam outros personagens, como os familiares e amigos da cantora, além de personalidades marcantes em sua trajetória, a exemplo de Ary Barroso (1903-1964), apresentador do programa no qual se apresentou pela primeira vez, e Garrincha (1933-1983), que protagonizou com ela um polêmico relacionamento.

"A multiplicidade é constante na narrativa. Elza sempre gostou de mudar, de arriscar, de se reinventar e fui indo junto nesta composição", diz Larissa sobre a própria experiência. Diferente das demais, ela faz somente o papel da homenageada, além de ser narradora em alguns momentos.

Repertório

A estrutura do texto, como adianta a intérprete, também não é cronológica, e músicas recentes, como "A Mulher do Fim do Mundo", "A Carne" e "Maria da Vila Matilde" são interpretadas ao lado de sucessos das mais de seis décadas de carreira da cantora, como "Se Acaso Você Chegasse", "Lama", "Malandro", "Lata D'Água" e "Cadeira Vazia".

Larissa Luz, Janamô, Lu Fogaça, Ágata Matos, Khrystal, Laís Lacorte e Verônica Bonfim protagonizam diferentes fases de Elza no musical FOTO: LEO AVERSA

A direção musical, que Larissa compartilha com Pedro Luiz e Antônia Adnet, "mistura linguagens e experimenta as texturas de sensações". "Já vinha estudando produção de beats no Ableton Live, fui me deixando levar, mergulhando cada vez mais fundo e quando vi já estava no núcleo criativo concebendo a parte musical", destaca a artista.

O maestro Letieres Leite, da Orquestra Rumpilezz, foi o responsável pelos novos arranjos para clássicos do repertório da cantora. E todo esse processo gerou ainda duas canções inéditas que estão na peça: "Ogum", de Pedro Luís, e "Rap da Vila Vintém", de Larissa Luz. "Fiz a música em cima do que Vini tinha escrito. Era uma descrição do lugar que Elza nasceu, mas era também uma grande crítica social ao descaso e invisibilização que sempre tomou conta das comunidades", afirma.

Desafios

Apesar de marcada por uma série de tragédias - a morte dos filhos e de Garrincha, a violência doméstica e a intolerância - a jornada de Elza é contada com alegria no musical. "Foi um pedido dela que não a retratássemos como uma sofredora. Então, apesar das muitas dificuldades, tentamos contar a história sob a perspectiva da vitória. Pensando que ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo e sempre levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima", contextualiza Larissa.

As latas d'água são utilizadas no musical como elementos chave para metáforas e simbologias imagéticas FOTO: DANIEL BARBOZA

O maior desafio, para ela, foi justamente encenar "uma história tão densa e tão profunda" sem se machucar, além de tentar aproximar o próprio timbre do de Elza.

Apesar dos lançamentos mais recentes da homenageada, "Deus é mulher" (2018) e "Planeta Fome" (2019), o espetáculo não passou por nenhuma atualização. "A gente preferiu mostrar até o 'Mulher do fim do mundo' para que ela pudesse explorar o novo conteúdo produzido e contar a continuação da história ela mesma", explica Larissa.

O espetáculo vem a Fortaleza ao encontro de mulheres negras que se identifiquem com o que é retratado ali. "São as nossas narrativas, nossas tias, mães... Então me marca muito e me faz querer seguir", conclui Larissa, disposta a tocar o maior número de pessoas com essas vivas memórias.

Serviço

Musical Elza. Dias 5 e 6 de outubro, às 20h e 18h, respectivamente, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro). Duração: 150 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Ingressos: Plateia Inferior - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); Plateia Superior - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Contatos: (85) 3252-4138 / (85) 3252-2730