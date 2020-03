Museu no Rio de Janeiro guarda acervo histórico das telecomunicações brasileiras

Um pé no futuro e outro no passado. O sentimento é compartilhado pelos que visitam o Museu das Comunicações e Humanidades (Musehum). O espaço vai além do "guardar" peças históricas da telefonia brasileira, revelando como eram as relações humanas com as diferentes tecnologias. Inicialmente, o espaço nasceu como Museu do Telephone, inaugurado em 1981, no prédio centenário da Rua Dois de Dezembro, onde funcionava a Estação Telefônica Beira-Mar, uma das principais do Rio de Janeiro.

Em 2007, o equipamento ganhou uma perspectiva mais ampla, virando o Museu das Telecomunicações, passando a abordar a expansão da internet, da telefonia celular e da indústria de telecom.

Após seis meses fechado para uma obra de modernização, o Museu das Telecomunicações, em atividade há 13 anos, ganha nova identidade e instalações. O espaço oferece experiências personalizadas para cada participante e novas plataformas de conteúdo e interação, utilizando tecnologias como realidade virtual, displays, interativos sensíveis ao toque, fotografia digital 3D, monitores de LED de alta definição, celular, game e outros.



Em uma área de interação com os visitantes, o público pode ter a própria foto exposta em um grande telão Foto: João Lima Neto

Do telefone "pé de ferro" ao portátil que cabe dentro do bolso. Em visita ao Musehum, atualmente mantido pelo Oi Futuro, podemos sentir e ver como eram feitas ligações telefônicas do passado. Uma parafernália de instrumentos foi substituída por um sinal invisível. "Antes era tudo muito centrado no telefone, no aparelho, que passou para as telecomunicações e isso foi superado. O principal ator da comunicação são as pessoas", explica a presidente do Oi Futuro, Suzana Santos.

Ao todo, o projeto do novo espaço custou R$ 3 milhões - provenientes de recurso público. A iniciativa tem apoio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, por meio da lei de incentivo à cultura. Além das reformas estruturais, a identidade visual e visão futuristas dos ambientes foram repensadas. "Mudamos completamente tudo, não somente temos novas atrações, mas a marca, o nome também", detalha Roberto Guimarães, gerente executivo de Cultura do Oi Futuro.

Interação

A conectividade entre pessoas e máquinas está presente logo na entrada do Musehum com uma "super selfie". Por meio de uma câmera ajustável para o rosto, a grande tela projeta em átomos a imagem do visitante. O objetivo da experiência é aproximar o público do espaço e memorizar no acervo digital do equipamento a passagem dos usuários.

Do lance de escadas do primeiro andar do Musehum, o rosto de homens e mulheres de diferentes décadas são dispostos em fotos. Em um paredão, as imagens revelam quem usava, como e quando eram utilizados os aparelhos telefônicos de diferentes gerações. Subindo mais um lance de escadas, na área da exposição de peças telefônicas, mais 500 itens analógicos remontam à história da comunicação no Brasil. Sem cores e coloridos, em formatos redondos ou quadrados, uma série de aparelhos.

O presente sensível ao toque é uma realidade no Musehum. Por meio de quatro grandes monitores interativos, o público pode explorar o acervo museológico, que possui mais de 130 mil itens, entre objetos históricos, fotos de época, documentos e listas telefônicas. O visitante escolhe navegar por "playlists" de peças da coleção, sugeridas pela curadoria do museu a partir de assuntos variados ou períodos específicos.



Funcionários usam luvas para manusear as peças Na entrada do Musehum Foto: João Lima Neto

Que tal viajar no tempo usando óculos? É possível. Com o uso de uma peça projetada para realidade virtual, o visitante conhece o passado do prédio histórico que abriga o Musehum, onde há mais de 100 anos funcionava a Estação Telefônica Beira-Mar, com dezenas de telefonistas em plena atividade, trabalhando para conectar antigos cidadãos cariocas.

Imersão

Uma das experiências mais emocionantes do Musehum é a cápsula espelhada. Grupos de até quatro pessoas, entram em uma sala onde é envolvida por luzes, sons e efeitos visuais. Ela revela os rastros digitais e conexões dos visitantes. A instalação reforça a necessidade de mantermos laços fora do ambiente digital.

Muitos objetos ainda são avaliados para serem usados na exposição. O acervo ocupa grandes salas em um prédio mantido pelo Oi Futuro, tudo organizado de forma cuidadosa. Sim, segundo os diretores e curadores do Musehum, seria possível criar uma exposição itinerante com o que se tem, mas haveria custos. Diante da imensidão de tecnologias, o mais louvável do Musehum é o quanto a memória do ser humano pode ser guardada. Ao mesmo tempo, é notável que tudo se tornará sobressalente.



O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da Oi futuro

