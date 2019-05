Museu da Fotografia evidencia diálogo entre os peruanos Martín Chambi e Irmãos Vargas

Quase um século depois de dividirem estudos com mestres da fotografia latino-americana, os peruanos Carlos e Miguel Vargas Zaconet, conhecidos como Irmãos Vargas, e Martín Chambi voltam a estar juntos, dessa vez a partir das obras, em exposição inédita no Brasil, montada no Museu da Fotografia Fortaleza. O encontro apresenta interseções entre as obras dos três autores, ainda hoje tidos como referências na fotografia. A abertura da exposição acontece neste sábado (1º).

Com o título "Estúdio de Arte Irmãos Vargas encontra Martín Chambi", a mostra reúne 101 imagens dos peruanos que estudaram juntos sob orientação dos mestres Max T. Vargas e Emilio Díaz, proprietários de sofisticados estúdios fotográficos do início do século passado.

As obras, todas em preto e branco, revelam os costumes da sociedade peruana e o cotidiano das cidades de maior circulação cultural, como Arequipa, Lima e Cuzco. O acervo faz parte da Coleção Paula e Silvio Frota e já foi exposto separadamente em São Paulo.

Condessa V. (Vera Granisnka), fotografada em 1925 Irmãos Vargas

Em 2010, o trabalho dos Irmãos Vargas esteve na Pinacoteca de São Paulo e o de Chambi foi exibido em uma galeria na capital paulista em 2012. No entanto, é a primeira vez que o conjunto fotográfico integra uma única mostra, revelando as ligações entre a obra dos três artistas.

"A exposição é de uma sofisticação imagética muito profunda, sobretudo nesse momento da fotografia digital. Nela, os visitantes vão encontrar a vida cotidiana, da moda, as expressões do olhar, do gestual, dos interiores das casas e dos experimentos deles. É uma experiência fotográfica", resume o curador Diógenes Moura, que pesquisa a obra dos três há pelo menos 10 anos. Foi ele o responsável pelas últimas exposições dos artistas no Brasil e, agora, coordena a mostra conjunta.

Retrato de Maria Braim, em 1916 Irmãos Vargas

A proposta de reunir as obras dos peruanos impressionou o próprio diretor do Museu da Fotografia, Silvio Frota, que mantém o maior acervo da América Latina sobre os Irmão Vargas. Segundo ele, a ideia inicialmente era montar apenas com as obras dos Vargas, mas o curador optou reverenciar o diálogo entre eles e Chambi. "No Brasil, isso é algo inédito. Fortaleza terá a oportunidade de ter uma exposição totalmente diferente sobre esses fotógrafos que retrataram a sociedade peruana dos anos 1920 até os anos 1940", destacou o diretor.

Neste sábado, o curador Diógenes Moura participa da abertura da exposição, a partir das 10 horas, guiando os visitantes. Logo após, ele apresentará o monólogo "Existência. Imagem. Abandono", que reflete a obra dos três fotógrafos.

Serviço

Exposição "Estúdio de Arte Irmãos Vargas encontra Martín Chambi".

Abertura neste sábado (1º), às 10h, com visita mediada e seguida pelo monólogo: "Existência. Imagem. Abandono.", apresentado pelo curador Diógenes Moura. Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Visitação de quarta-feira a domingo, das 12h às 17h. Acesso gratuito. Informações: (85) 3017.3661

Irmãos Vargas

Vultos da época de ouro da fotografia peruana, Carlos e Miguel Vargas Zaconet mantiveram estúdio de fotografia em Arequipa, que se transformou em ponto de difusão cultural da cidade. Poetas, escritores, dançarinos e atores eram retratados pelos irmãos em atividades intelectuais, como debates e saraus. Fragilizados pela crise econômica de 1929, passou a ser mais comercial e deixou registrado um recorte sobre o povo peruano da época.

Fotografia feita nos estúdios dos Irmãos Vargas, em Arequipa, sob o título "Belos argentinos" Irmãos Vargas

Retrato sem identificação, nunca antes exibido Irmãos Vargas

Maria Antonieta Losa em retrato de 1918 Irmãos Vargas

Martin Chambi

Fotógrafo símbolo do povo de língua quechua, Chambi (1891 - 1973) representou a melancolia do homem andino. Ele lançou olhar antropológico para um lado esquecido do Peru, habitado por povos de origem pré-colombiana. Sua obra se dedica a retratar compatriotas indígenas e figuras importantes da sociedade, além das fotografias de viagem que registra os Andes.

"Velacion de la cruz" (1935) Martin Chambi

"bañista en yura", de 1928 Martin Chambi