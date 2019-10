Mundo Unifor reúne grandes pensadores em palestras e oficinas

Realizado pela Universidade de Fortaleza, o Mundo Unifor chega à sua nona edição com o tema "A experiência do conhecimento no mundo em transformação: ética e estética". O evento, com acesso gratuito, começa nesta quarta-feira (16) e segue até sábado (19), com o propósito de debater assuntos concernentes à ciência, cultura, arte e inovação.

Além da presença de grandes nomes da contemporaneidade, o Mundo Unifor promove os Encontros Científicos, um espaço para refletir o conhecimento e a pesquisa produzidos na Instituição. Durante quatro dias, alunos de todo o País vão expor trabalhos em formato oral. A programação é composta ainda por minicursos e oficinas nas mais diversas áreas, lançamento de livros, de mesas-redondas, mostras e fóruns.

Destaques

Para os interessados em retratos do cenário urbano, a fotógrafa Letícia Lampert compartilha suas experiências na palestra "A cidade como ateliê", que acontece hoje (16), às 14h. Com três livros publicados, a gaúcha reflete acerca das relações entre a arquitetura e os habitantes das grandes cidades.

Na área da Comunicação, a repórter da TV Globo Neide Duarte fala sobre "Como contar uma boa história". A jornalista, com mais de 30 anos de atuação, vai abordar requisitos fundamentais para uma apuração ética.

Outro nome de peso é Djamila Ribeiro. Referência atual do feminismo negro, a filósofa traz para a palestra "Ética & Narrativas em um mundo em transformação". Com forte presença nas redes sociais, a paulista têm dois livros: "O que é lugar de fala" (2017) e "Quem tem medo do feminismo negro" (2018).

A programação de sexta-feira (18) conta com a palestra "Mailson Furtado e seu 'escreviver' no sertão". O vencedor do Prêmio Jabuti 2018 em duas categorias divide com o público os detalhes da produção da obra "A cidade", que o rendeu as premiações. O escritor foi o primeiro autor independente a conquistar a categoria de Melhor Livro.

Gabriel O Pensador também estará presente no dia 18 e apresenta o workshop "Ouvindo e construindo rap". O músico ficou conhecido pelas rimas críticas e bem-humoradas. Na recém-lançada "Sobrevivente", o carioca reflete acerca do atual momento do País.

Para encerrar o ciclo de palestras, o psicanalista italiano Contardo Calligaris reflete sobre ética e estética no sábado (19). O também escritor reflete em suas obras sobre o conceito de felicidade atrelado ao consumo desenfreado tão visto na sociedade contemporânea.

Serviço

Mundo Unifor 2019

Dias: 16 a 19 de outubro

Local: Praça Central da Universidade de Fortaleza

Endereço: Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz

Programação completa no site

Acesso gratuito

Mais informações: 3477.3000