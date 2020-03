Mulheres com deficiência visual desenvolvem habilidade da automaquiagem

Devidamente equipadas com sombra, máscara para cílios, base, pó, batom e pincéis, mulheres com deficiência visual, assistidas pelo Instituto dos Cegos do Ceará, encaram com humor e descontração, mais um desafio na rotina diária: a maquiagem. Elas mostram o quanto são capazes de driblar os obstáculos para garantir uma produção independente.

Para Fernanda Lopes, 38 anos, há 5 com perda parcial da visão, aprender a se produzir representa independência. "Quando chego aos eventos e minhas amigas perguntam se fui ao salão, porque meu look está perfeito, fico muito feliz. Sem falar que os elogios aumentam a minha autoestima e bem-estar", descreve.

No caso da atriz de teatro Adriana Loiola, 46, após a perda total da visão, há 4 anos, voltar a se maquiar representa retomar sua autonomia. Ela nunca imaginou que fosse gostar de se arrumar novamente.

Apaixonada por batom vermelho, Adriana Loiola se entrega na produção da maquiagem FOTO: CAMILA LIMA

"Quando perdi a visão, perdi também a vontade de me maquiar, porque eu fazia isso muito bem. De repente, eu estava na condição de pedir ajuda aos outros, e foi muito difícil. Mas, com as técnicas da automaquiagem, retomei uma das práticas que mais amo fazer. Adoro batom vermelho, base, pó, enfim, quando estou produzida, me sinto viva, alegre e empoderada", conta sorridente.

As habilidades dessas mulheres com os pincéis passaram a ser desenvolvidas a partir das aulas de automaquiagem promovidas pelo projeto de inclusão social "Beleza para Todos".

Criado em 2016, pela influenciadora digital e life encourager Themis Briand, a iniciativa tem como propósito realizar cursos e tutoriais de automaquiagem. A ideia da influenciadora é possibilitar autonomia e bem-estar a essas pessoas por meio da maquiagem. "Dessa forma, contribuo com a acessibilidade delas e estimulo outras pessoas a praticarem ações com responsabilidade social", diz.

A sensibilidade de Themis Briand para a criação do projeto despertou em 2016, quando sua amiga Thaís Frota, com problema de baixa visão, pediu para que ela a ensinasse.

"Topei o desafio. Comecei a desenvolver técnicas para ela e, a cada passo da maquiagem gravava os vídeos. Quando Thaís conseguiu aplicar sozinha, fiquei muito feliz e me senti na responsabilidade de compartilhar esse conhecimento", revela.

Ao fazer as publicações no seu canal no You Tube, o resultado foi imediato. De repente, meninas com deficiência visual, de Norte a Sul do Brasil, entraram em contato para tirar dúvidas sobre a automaquiagem. A partir daí, Themis percebeu que a melhor maneira de ajudar a esse público era dando aulas sobre o tema.

Em 2017, ela se especializou e, no mesmo ano, formou a primeira turma no Instituto dos Cegos do Ceará. No decorrer do curso, as alunas foram retratando suas dificuldades relacionadas à maquiagem, e a mais recorrente era a acessibilidade aos cosméticos.

Sensibilidade

Ciente das queixas e pensando em facilitar a vida de mulheres com deficiência visual, Themis resolveu, em parceria com uma marca cearense, criar uma coleção de batom com QR Code. "Por meio do código, elas poderão ler o conteúdo da discrição e acessar os áudios com dicas de como harmonizar a maquiagem", destaca.

O lançamento oficial dos batons acontece nesta terça-feira, 10, às 19 horas, no Palatium Lounge. "Em gratidão ao acolhimento do Instituto dos Cegos do Ceará, parte da renda dos cosméticos será doada para a instituição", afirma Themis Briand.

