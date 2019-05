Mostra Internacional Miau aposta na difusão do cinema entre público infantil; veja programação

A sensação de acompanhar uma história, seja ela curta ou mais longa, em uma grande tela, e perceber a capacidade de imergir na magia do cinema pode não ser novidade para muitos. Ainda assim, o contato com produções cinematográficas passa, muitas vezes, despercebido para adultos e crianças.

Você já se questionou quantas pessoas nunca tiveram uma experiência dessas? Os organizadores da Mostra Internacional Miau sim, e foram além. Com a intenção de popularizar a sétima arte entre o público infantil, montaram um evento com foco no cinema para crianças, além de fomentar a democratização do audiovisual entre todas as camadas da sociedade.

A programação da mostra, em sua primeira edição, será realizada de hoje ( 26) até 15 de junho. No total, 31 sessões gratuitas com 16 filmes apresentados em diversos espaços, fechados ou abertos, divididos entre os municípios de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Guaramiranga. As escolas públicas são o alvo principal, com 90% das sessões destinadas a elas.

Ideia inicial

Segundo Oziel Gomes, diretor da Mostra e um dos responsáveis pela curadoria, a ideia surgiu há três anos, durante realização do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), do qual faz parte. E assim, o sonho de tornar o conhecimento da arte palpável ganhou forma.

"Nós abraçamos uma nova linguagem dentro do TIC, e foi assim que resolvemos trazer o audiovisual para essa cena. Sentimos uma lacuna porque não víamos uma oferta nessa questão para o público infantil", contou em entrevista ao Verso.

"O Fim do Recreio", dirigido por Nélio Spréa e Vinícius Mazzon, traz projeto de lei que pretende acabar com o intervalo escolar

No entanto, buscar formas de tornar o acesso ao cinema mais democrático não era suficiente. Aí veio mais um desejo: possibilitar o debate de assuntos como diversidade, sustentabilidade, família, cidadania, entre outros. É o exemplo de curtas como o "Nina", único cearense que será exibido no Miau.

Diretor dessa produção, Telmo Carvalho reforça a importância de eventos como este. Ele conta que Nina começou em 2005, dentro de um projeto no Sesc do Rio de Janeiro, e o tema retratado é bem característico do objetivo do evento: debate questões de gênero e mostra uma menina cujo desejo é ser selecionada para uma equipe de futebol. "É interessante ver que uma situação discutida por nós, em 2005, tem ganho ainda mais força", diz Telmo.

De acordo com Oziel Gomes, possibilitar essas discussões é motivo de felicidade. "Nós estamos em um momento tão difícil para a cultura no nosso País, para captar recursos, e é muito bonito ver isso se realizando".

Estudantes

Nesse meio tempo, 200 alunos da escola indígena Abá Tapeba e da escola Alice Moreira de Oliveira, localizadas na zona rural de Caucaia, também poderão descobrir o cinema. Eles virão a Fortaleza no dia 28 de maio para acompanhar a exibição de curta sobre o meio ambiente, no Cineteatro São Luiz, produzido em conjunto pelas duas instituições. "Dados apontam que grande parte da população não possui acesso ao cinema e esse projeto também foi pensado por isso", justifica Gomes.

Da diretora Lívia Perini, "Cor da Pele" é um documentário sobre a vida de um menino albino Foto: divulgação

Na sessão-abertura deste domingo, no Pavilhão Atlântico do Poço da Draga, haverá projeção em uma telona inflável. Já a segunda, em 1° de junho, será na Praia dos Crush, com estrutura para receber as crianças junto às famílias. Será uma oportunidade para refletir sobre a importância da cultura na sociedade e de como ela é capaz de mudar vidas desde cedo por meio do conhecimento.