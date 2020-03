Mostra exibe biografias de escritoras seguidas de debate para refletir o papel da autoria literária

A história é conhecida. Enfurnada numa livraria, uma mulher escrevia avidamente páginas e mais páginas de um romance num caderno velho. Tudo à mão, durante meses de esforço incansável. No momento da publicação, porém, algo pesou: caso assumisse a identidade feminina, era certo que o livro não ia muito longe. Tinha que optar por um pseudônimo. Daí, nas capas, Joanne Rowlling, nome próprio, sumiu: ficou J. K. Rowling.

Duas décadas e meio bilhão de livros vendidos depois, a dura realidade da autora de uma das séries literárias mais influentes e lucrativas do mundo, Harry Potter, ainda ecoa entre diversas mulheres que tentam, a todo custo, um lugar ao sol num universo notadamente opressor para aquelas que desejam escrever.

Mas J. K., de longe, não é a única a inspirar. Talvez ela seja apenas o exemplo mais famoso de tantas na mesma condição. Um projeto que se inicia, hoje (9), em Fortaleza, comprova isso de maneira criativa e interdisciplinar.

Em cartaz na Vila das Artes, durante todas as segunda-feiras deste mês, às 18h, a mostra Mulheres de Escrita e Subversão propõe um olhar aprofundado sobre a autoria literária feita por mulheres.

A proposta é que haja um intercâmbio entre literatura e cinema por meio da exibição de quatro cinebiografias de escritoras, aproximando duas linguagens com bastante sintonia em prol de uma causa maior e cada vez mais urgente.

Na lista de filmes exibidos, estão "George e Frederic" (1991), sobre a trajetória de Amandine Dupin, aclamada romancista e memorialista francesa que, feito Rowling, também assumiu um pseudônimo, de George Sand; "Julia" (1977), cujo premiado roteiro é baseado no livro autobiográfico da escritora e dramaturga americana Lillian Hellman; "Um Anjo em Minha Mesa" (1990), que retrata a vida da escritora neozelandesa Janet Frame e a utiliza como bússola para investigar o papel da mulher numa periferia do capitalismo; e "Os Amantes do Café Flore" (2006), ambientado num período da vida de Simone de Beauvoir, focando na vida familiar, trajetória como escritora e professora e, acima de tudo, o relacionamento com Jean Paul Sartre.

"Julia" aborda recorte da trajetória da escritora e dramaturga americana Lillian Hellman

Após a exibição de cada longa, haverá ainda um debate com diferentes convidadas, incentivando a troca de ideias sobre os trabalhos. Haverá também indicação bibliográfica básica sobre a artista do filme e sua produção literária.

Hoje, são as pesquisadoras e cineastas Samarkandra Pimentel e Grá Dias - esta última, inclusive, tendo participado da produção de filmes como "Pacarrete", de Alan Deberton, e "Greta", de Armando Praça - que estarão à frente do diálogo. Nas próximas semanas, as escritoras Vanessa Passos, Lisiane Forte e a jornalista Lílian Martins, respectivamente, assumirão o leme.

Nos mesmos dias das sessões, haverá também feira de livros e cordéis do Coletivo Maré e da Aliás Editora, especializada na publicação de mulheres cis ou trans que, desde o princípio de suas atividades, têm investido na disseminação de novos nomes da literatura cearense sob esse recorte específico, embora enorme.

Luz

A curadoria da mostra ficou a cargo da jornalista Lílian Martins e do historiador Anderson de Sousa. Amigos há mais de uma década e militantes na área de educação e artes, os dois aproveitaram a chamada para a curadoria do Cineclube da Vila das Artes e resolveram emplacar o projeto, unindo as paixões que vão no íntimo: cinema (ele) e literatura (ela).

"Não queríamos apenas trabalhar adaptações literárias para o cinema, assunto do qual já consideramos extremamente batido. Queríamos lançar luz à vida dessas mulheres escritoras que fizeram de si próprias protagonistas de seus destinos, sublevando a sociedade de seu tempo, rompendo estigmas e preconceitos", contextualiza Lílian.

Nesse movimento, cada sessão da mostra é dividida em "Literatura e Cinema", "Literatura em Tempos de Fascismo", "Literatura e Loucura" e "Literatura e Feminismos", contemplando diferentes matizes do assunto principal.

Da parte dos curadores, o desejo é que o público não seja apenas conduzido à leitura audiovisual da vida das escritoras retratadas nos filmes, mas reflitam sobre as perspectivas de cada cineasta dentro da própria geração em que estão inseridos, percebendo como interpretam e reorganizam estéticas e códigos na representação cronológica das vivências femininas na arte literária.

Primeiro filme da mostra, "George e Frederic" apresenta a vida de Amandine Dupin, romancista francesa

Segundo Lílian, "o cenário marcado pelo machismo e preconceitos é que sublevou cada uma das escritoras selecionadas para a mostra". Ainda assim, assumindo-se uma otimista inveterada e mantendo uma postura de constante atenção ao universo das letras em Fortaleza e no Ceará como um todo - ela apresenta o programa "Autores e Ideias", da Rádio FM Assembleia (96,7 MHz), voltado para o despertar para novos escritoras e escritores locais - a jornalista considera que, desde os anos 2010, há uma presença combativa de mulheres na cadeia produtiva do livro do Estado.

"E quando falo em cadeia produtiva, estou me referindo não só às escritoras e ilustradoras, mas também editoras, publicitárias, cordelistas, produtoras, designers... Essas mulheres, para mim, têm se fortalecido e evidenciado trabalhos justamente por compreenderem, na prática, o sentido das palavras empoderamento e sororidade. Entendo esse movimento organizacional como, fundamentalmente, Feminismo! Isso é lindo, potente e revolucionário!", festeja.

Influência

Lílian ainda situa o panorama literário feito por mulheres nas letras do Ceará e do Brasil. Uma palavra se destaca nessa seara: protagonismo. "Basta lembrar da primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, a cearense Rachel de Queiroz, e o trabalho de resistência de Alba Valdez, primeira mulher a ocupar a Academia Cearense de Letras e, posteriormente, expulsa quando da reorganização da agremiação", recorda.

Na visão da profissional, Alba poderia ter ficado calada, como era ensinado às mulheres do século XIX. No entanto, ela afrontosamente escreveu e publicou nos jornais da época um dos artigos mais emblemáticos da luta das mulheres contra a invisibilização de seus trabalhos e vidas. Trata-se do artigo "De pé".

"Mais simbólico, impossível!", considera Lílian, cujo trabalho que executa também vai ao encontro de uma postura alerta, com vistas a potencializar novos olhares sobre o fazer literário.

"Venho de uma formação marxista que compreende que o saber não é apenas para angariar títulos e ficar restrito às academias. Conhecimento é para ser compartilhado e servir como instrumento de transformação social", avalia.

"Como jornalista e educadora, artista da palavra, apaixonada por literatura cearense, quero que meu trabalho seja um canal para que cada vez mais pessoas, homens e mulheres, tenham acesso às práticas de cultura e educação. E se eu puder contagiar mais pessoas em torno disso, me sentirei realizada profissionalmente. De nada me adianta estar há mais de uma década no rádio cearense falando de literatura se o meu trabalho não alcançar as pessoas e mudar suas realidades".

Não à toa, nesse movimento de ânimo e inspiração, ela confessa estar com boas expectativas para a mostra. "São sempre as melhores possíveis", brinca. E adianta que, após a atividade, participa de um evento na Praia de Iracema que também terá a literatura como espaço de discussão, realizado ainda neste semestre e, ao mesmo tempo, continua semanalmente na rádio com o programa Autores e Ideias. Para a frente, então! Sempre.

Cena de "Os amantes do Café Flore", ambientado num período da vida de Simone de Beauvoir

Serviço

Mostra Mulheres de Escrita e Subversão

Dias 9, 16, 23 e 30, a partir das 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3252-1444

Programação

Dia 09/03: “George e Frederic”, direção James Lapine / 1991 / França / Drama / 107min / 16 anos

Debate com Samarkandra Pimentel e Grá Dias - Pesquisadoras e Cineastas

Dia 16/03: “Julia”, direção Fred Zinnemann / 1977 / Inglaterra / Drama / 118min / 16 anos

Debate com Vanessa Passos - Escritora

Dia 23/03: “Um Anjo em Minha Mesa”, direção Jane Campion / 1990 / Nova Zelândia / Drama / 158min /16 anos

Debate com Lisiane Forte - Psicóloga e Escritora

Dia 30/03: “Os amantes do Café Flore" 2006/ França / Drama / 104min / 16 anos

Debate com Lílian Martins