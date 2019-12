Mostra de inspiração natalina traz opções de decoração fora do tradicional

Todo ano é a mesma coisa! Árvore de Natal, bolinhas de diferentes tamanhos, luzes coloridas e papais-noéis espalhados pela casa. Apesar da tradição, com ajuda de especialistas é possível inovar nas produções.

A II Mostra de Decoração de Natal 100% Design, instalada no piso L 2, do Shopping Del Paseo, até o dia 22 de dezembro, é uma oportunidade para quem gosta de caprichar nos enfeites natalinos. Lá, é possível conhecer diferentes propostas que podem ser adaptadas para a sua casa.

A Mostra, com curadoria do designer de interiores, Omar de Albuquerque, é formada por um coletivo de profissionais da decoração, design e arquitetura do Ceará. As produções compõem mesas de Natal e espaços como lounge e sala de lareira em formatos e tamanhos diversos.

Presépio rústico

Das criações com conceito regional e contemporâneo, a mesa Natal do Sertão, desenvolvida pelo arquiteto Roberto Pamplona Junior, os cactos substituem as árvores natalinas, a bandeja de madeira de pinus recebe os panetones em peças de vidro.

No conceito do arquiteto Victor Braga, denominado de Natal Natural, a produção da árvore enaltece materiais naturais da região, mesclando o rústico da corda em sisal com a elegância do mármore maciço.

No Espaço Fotográfico, proposto pelas designers Rafaela Teixeira, Aline Diógenes e Sara Carneiro, é um ambiente aconchegante para registrar o momento em família. Já a Mesa do Café de Natal os designers Tietta Moreira e Rodrigo Nogueira fazem referências ao plantio do café orgânico da região de Guaramiranga. "O intuito da proposta é reunir a família na principal refeição do dia, na melhor época do ano, compartilhando histórias e reforçando o carinho".

O Espaço Fotográfico é um "selfie point" natalino com inspiração para decorar a sala, valorizando a opção de espaço para registrar o momento em família

Durante a Mostra, esses profissionais estão sendo apadrinhados por personalidades locais, cuja missão é arrecadar donativos, a exemplo de leite em pó e fraldas descartáveis. As doações serão entregues a entidades de amparo a crianças e idosos carentes de Fortaleza.

Como forma de estímulo e reconhecimento ao trabalho e dedicação desses profissionais, a mesa com maior número de arrecadações receberá prêmios dos lojistas participantes.

Até o último dia do evento, os artistas se revezam dando dicas de decoração e referências gratuitas.

Conforme o idealizador da Mostra, além de conferir as ideias, os visitantes ainda estarão participando de uma ação beneficente. "O público pode fazer valer suas preferências ao votar e eleger a mesa mais bonita", ressalta Omar de Albuquerque sobre o caráter solidário da exposição.