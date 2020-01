Mostra de filmes marca os 100 anos de Federico Fellini na Caixa Cultural Fortaleza

A obra do cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993) segue em evidência em 2020. À luz da lembrança dos 100 anos do nascimento do artista, completados no próximo dia 20, uma série de homenagens ganha relevo na cena cultural.

Em Fortaleza, a Caixa Cultural, na Praia de Iracema, recebe a mostra de filmes "A Estrada da Vida - 100 anos de Federico Fellini". A partir de hoje (4), até dia 12 de janeiro, o público pode conferir nove longas-metragens da filmografia do diretor, mais dois documentários ("Que Estranho chamar-se Federico", 2003, de Ettore Scola; e "Ciao, Federico!", 1970, de Gideon Bachmann).

Na abertura, o evento traz dois longas da primeira fase de criação do diretor. "Mulheres e Luzes" (1950) será exibido às 16h, e "Abismo de um Sonho" (1952), às 18h. Sobre a seleção dos filmes, a curadora Fernanda Vogas situa que a mostra privilegia a produção de Fellini nos anos de 1950.

"Há outras obras também dos anos 70 (como "Casanova de Fellini", 1976). Grande parte desses filmes foi pouco exibida em salas cinematográficas aqui no Brasil. E também são longas que não são tão conhecidos pelo público", detalha Fernanda.

Mestra em Artes Visuais pela UFRJ e cineasta, a curadora lembra que, dentre os destaques da mostra, "Casanova de Fellini" ganhou o Oscar de melhor figurino. E "Ginger e Fred" (1986) é um "filme belíssimo. Traz Marcelo Mastroianni e Giulietta Massina já em idade avançada", observa.

No encerramento, dia 12 de janeiro, às 18h30, haverá exibição do longa "A Estrada da Vida" (1954). "A música tem uma presença importantíssima nesse trabalho. E altera todo o roteiro. É uma das produções mais importantes do Fellini. Foi o primeiro longa dele que ganhou o Oscar de 'melhor filme estrangeiro'. Foi feito nos anos 50, quando havia uma produção cinematográfica mundial incrível", contextualiza a curadora.

Além de "A Estrada da Vida", "Noites de Cabíria" (1957), que será exibido neste domingo (5), às 18h30, também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Para Fernanda Vogas, os 40 anos de produção cinematográfica de Federico Fellini envolvem a versatilidade do diretor. Antes de começar a dirigir filmes, o artista trabalhou como roteirista para o cineasta Roberto Rossellini (1906-1977), seu conterrâneo.

O Fellini sempre foi um artista que me faz refletir sobre a vida e a arte. Ele escolheu o cinema como forma de vida. Como artista, caricaturista, desenhista, pintor, foi um gênio", destaca.

Serviço

A Estrada da Vida - 100 anos de Federico Fellini

Mostra de filmes da obra do cineasta italiano. De 4 a 12 de janeiro, na Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Contato: (85) 3453.2770

Programação

Sábado (4)

16h - "Mulheres e Luzes" (1950, de Federico Fellini)

18h - "Abismo de um Sonho" (1952, de Federico Fellini)

Domingo (5)

16h - "A Trapaça" (1955, de Federico Fellini)

18h30 - "Noites de Cabíria" (1957, de Federico Fellini)

Terça (7)

16h - "Histórias Extraordinárias / TobyDammit" (1968, de Federico Fellini)

18h - "Casanova de Fellini" (1976, de Federico Fellini)

Quarta (8)

16h - "Mulheres e Luzes" (1950, de Federico Fellini)

18h - "Ciao, Federico!" (1970, de Gideon Bachmann)

Quinta (9)

18h – "Entrevista" (1987, de Federico Fellini)

Sexta (10)

18h - "Ginger e Fred" (1986, de Federico Fellini)

Sábado (11)

18h30 – "Que estranho chamar-se Federico" (2003, de Ettore Scola)

Domingo (12)

18h30 - "A Estrada da Vida" (1954, de Federico Fellini)