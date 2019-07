Mostra de dança Mova-se acontece nesta quarta e quinta em Fortaleza

A 6ª turma do Curso Técnico em Dança (CTD) do Porto Iracema das Artes apresenta ao público suas composições e criações artísticas na Mostra Mova-se. As apresentações acontecem nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4), a partir das 18 horas, nos espaços externos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

A iniciativa chega à oitava edição trazendo oito trabalhos de dança contemporânea que discutem a relação do corpo com o espaço público, passando por temas como o feminino, as questões LGBTQ+ e o corpo negro.

Pintosas- o trabalho tem como principal característica o corpo afeminado negro. Abordando em diversas formas corporais, relata a violência que pessoas do movimento LGBTQ+ sofrem FOTO: ALAN SOUSA

A Mova-se compõe a programação de férias realizada pelo Porto Iracema em conjunto com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) e o Porto Dragão, que tem como tema “Liberdade para pensar, brincar e sonhar”. O evento é itinerante com início em frente ao Museu da Cultura Cearense (MCC) e acesso pelas avenidas Monsenhor Tabosa e Av. Castelo Branco. Confira a lista dos trabalhos que serão apresentados e seus autores:

En-tres muros, os processos de construção de muros e grades – estruturas disciplinadoras – em torno de espaços públicos são cada vez mais recorrentes diante de uma série de motivações, sejam elas sociais, políticas, de segurança ou até mesmo arquitetônica FOTO: ALAN SOUSA

Tem alguém dançando aqui! - Waldirio Castro.

I will always love you - Raffael Tomaz

En-tres muros - Rafael Abreu, Daniel Rufino e Aline Monteiro

Pintosas - Anderson Vieira e Jessivando Almeida

O chão que pisamos - Barlavento Circe Macena e Rony Marques

Beirada - Juliana Rizzo

Grade - Coreano

Eaí, População - Ângelo William

Serviço

Oitava edição da mostra Mova-se

Dias 03 e 04 de julho, a partir das 18h

Espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema). Início das apresentações em frente ao Museu da Cultura Cearense (MCC), com acesso pelas avenidas Monsenhor Tabosa e Av. Castelo Branco

Gratuito