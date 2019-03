Mostra "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz" será aberta nesta quinta

Depois de itinerância pelo Brasil e pela Europa, a exposição "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz" será aberta nesta quinta (21) no Espaço Cultural da Unifor, às 19 horas. A mostra permanece até 11 de agosto, com visitação gratuita, reunindo algumas das mais expressivas obras de arte moderna criadas por artistas brasileiros ou radicados no Brasil das décadas de 1920 a 1960.

São 77 obras da coleção da instituição que compõem o conjunto artístico exposto. Com curadoria de Regina Teixeira de Barros, traz um recorte do acervo da Fundação Edson Queiroz com destaque para o que se produziu por brasileiros durante o modernismo. A mostra começa com trabalhos dos chamados anos heroicos, iniciados na década de 1920, em que há a forte presença das tentativas de renovação formal. É nesse momento que surgem as obras de Anita Malfatti, Antônio Gomide, Cícero Dias, Di Cavalcanti, Ismael Nery, Vicente do Rego Monteiro e Victor Brecheret - todos representados na exposição.

Também estão contemplados na exibição a acomodação das linguagens que se seguiu nas duas décadas seguintes, assim como a tendência pela abstração geométrica, que aparece na década de 1940 e se consolida em 1950 e a abstração formal, que ganha espaço na década de 1960. Um dos destaques da exposição é a obra "Duas Amigas", de Lasar Segall, pintura referencial da fase expressionista do artista.

Desde 2015, as obras já passaram por exibição em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Na Europa, chegou em Lisboa e, depois, Roma. "Sinto que esta exposição, inicialmente em museus brasileiros e depois em Lisboa e Roma, foi de muita importância não só para a Unifor e para a Fundação Edson Queiroz, mas para o Estado do Ceará e, de uma certa forma, para o Brasil, porque levamos 77 importantes obras do modernismo brasileiro para um continente que transpira arte", destaca a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

A abertura da exposição "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz" integra a programação da Semana de Arte da Unifor, que segue até domingo (24), com mesas-redondas, oficina e peça de teatro. Para ver programação completa, acesse: bit.Ly/semanaarteunifor.