Monja Coen incentiva as práticas da respiração e da meditação para promover bem-estar interior

Conhecer profundamente a si mesmo é perceber que nada é fixo, tudo se transforma. Mas para alcançar esse estado de plena clareza mental e emocional rumo à espiritualidade, a monja Coen alerta sobre a existência de um longo e, nem sempre tranquilo, caminho a seguir.

O fato é que, em meio a essa busca incerta pelo equilíbrio, existem os conflitos próprios da evolução humana, entre eles o estresse, pressões e a ansiedade. As sensações são vividas diariamente por conta do excesso de atividades atreladas à vida moderna. Para a monja, a meditação pode ser o ponto de partida aliviador dessas questões.

"A meditação não cura doença, não cura depressão, não cura tristeza, mas pode levar você a um plano de sabedoria para encontrar a cura daquilo que está incomodando. A terapia também tem a ver com sua transformação no mundo", afirma.

Na concepção da monja, a chave de ouro ou fio terra para chegar a esse nível e retomar o controle emocional é a prática constante da respiração consciente.

Conselhos

Quando estiver muito aflita, nervosa, com dez coisas para fazer, ela recomenda parar e respirar fundo.

Inspire pelas narinas, solte devagar pela boca e vai adiante. Não precisa ficar horas meditando. Em um dia agitado tente repetir de hora em hora", aconselha.

Outra dica é caminhar em plena atenção, pois cada passo é precioso e sagrado. E, quando for falar com alguém, se faça presente por inteiro. Isso faz toda a diferença.

Para as mães e pais que trabalham e têm pouco tempo para os filhos, a monja sugere: "Dez minutos intensos com a criança ou adolescente podem valer mais do que um ano inteirinho convivendo separados na mesma casa. Enfim, o maior presente que você pode dar para alguém é sua presença leve", ressalta.

Segundo ela, o convívio com a família, a comunidade e os colegas de trabalho é uma construção de laços. Isso favorece reconhecer no outro estados alterados de consciência. "E nós dizemos que a meditação é o estado natural da consciência. É como se estivéssemos no zero, nem aflitos nem tranquilos demais, mas encontramos o ponto de equilíbrio".

Oxigênio

Portanto, a análise e os ajustes para manter o bem-estar emocional são exercícios constantes. É como escovar os dentes após as refeições. Conforme a monja, cada vez que se deparar com embates ou dificuldades, o ideal é parar um pouco e respirar conscientemente. Esta é a melhor maneira de oxigenar as células do cérebro para clarear as decisões.

Observar em profundidade é o lema de Coen. Por isso, ela acredita que ultrapassar a superficialidade leva o indivíduo a enxergar a origem e o porquê do outro se manifestar de forma rude ou grosseira. "Têm coisas que a gente entende, mas não admite". Nestas situações, Coen diz que a indignação é importante, pois é a alavanca de transformação da realidade. É necessário parar e perceber o que está errado.

Ao invés de ficar em casa, reclamando, falando para o vizinho, sem nenhuma ação efetiva, pense no que é possível fazer para tornar diferente.

Eu insisto, temos que nos manifestar no mundo, mas essa manifestação é sem raiva, sem ódio e sem agressão. Isso requer treinamento e é difícil. Por isso, quando perceber que está falando rude com alguém, mande um e-mail pedindo desculpas. Utilize as redes sociais ao seu favor. Adote a ferramenta como um processo de acolhida e de transformação", sugere.

De acordo com a monja, um dos termômetros para saber se estamos bem é medindo como nos relacionamos com o mundo. Caso estejamos nos envolvendo em brigas e conflitos constantes, é hora de parar e reconhecer nossas próprias falhas.

Também devemos ficar atentos ao sinais de agitação, irritabilidade constante, dores de cabeça, sono conturbado e cansaço, pois isto revela um desequilíbrio emocional, mas que podem ser aliviados por meio da meditação profunda. "O exercício nos permite alcançar um grau de conhecimento elevado", conclui Coen.