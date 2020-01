Minicurso Mário de Andrade: passagem do modernista por Fortaleza é abordada no Museu da Fotografia

Além de ser um dos precursores do Modernismo e de produzir obras clássicas da literatura brasileira como "Macunaíma" e "Paulicéia Desvairada", Mário de Andrade também captou convicções de mundo por meio das lentes de uma câmera. Na fotografia, ainda que não tenha se destacado, recebeu reconhecimento desde o início do século XX, por meio de trabalhos em claro diálogo com o modernismo europeu. Aqui em Fortaleza, chegou no dia 5 de agosto de 1927, onde fez fotografias apuradas de parte da estrutura da cidade, até então em processo de desenvolvimento, e são elas que viram objeto de apreciação do 'Minicurso - Mário de Andrade', a ser realizado amanhã (16), no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF).

Parte do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), sediado na Universidade de São Paulo, as fotos serão apresentadas durante o evento por Rodrigo Marques, professor de Literatura da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc), campus da Uece na cidade de Quixadá. No currículo, ele acumula anos de dedicação à obra de Mário de Andrade e um estudo profundo da relação do escritor com o retrato do País.

Entre as reflexões para percorrer o imaginário de uma cidade completamente diferente da atual, como a capital cearense é mostrada nas obras do autor, o estudioso busca explicar como Mário de Andrade pinçou referências de longe para mostrar um Brasil em crescimento. Segundo ele, o contato com nomes ligados à corrente Bauhaus e com fotógrafos experimentais como Renger-Patzsch concedeu ao trabalho do paulistano características singulares.

"Mário tentou traduzir tudo isso para uma experiência brasileira, fotografando com sua Kodak o Brasil amazônico e estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Assim, o conjunto destas fotos ganha sentido especial, porque reflete um projeto de País que valoriza suas peculiaridades locais sem deixar de ser moderno, pelo menos em termos de arte", afirma o professor. Esse objetivo, inclusive, sempre foi trabalhado em detalhes por Andrade dentro das obras literárias.

Referência

Do livro "O Turista Aprendiz", escrito por ele, parte o cronograma do minicurso. Na obra, as imagens capturadas nos diferentes lugares do País ganharam contexto e deram sentido às vontades expostas pelo poeta em publicações como "Dois poemas acreanos", quando falou da necessidade latente de uma conexão com o Norte. "Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! muito longe de mim/ Na escuridão ativa da noite que caiu", escreveu em 1925. No entanto, só em 1976 reuniria todas as viagens feitas para a confecção da obra, relançada em 2015.

Lançado 31 anos após a morte de Mário de Andrade, o livro é uma junção de manuscritos, pequenas notas dos cadernos de bolso, anotações nas fotos reveladas e crônicas publicadas na época, catalogadas pelas pesquisadoras Telê Ancona Lopez e Tatiana Longo Figueiredo, para mostrar as experiências vividas por ele na década de 1920. "Era um projeto inacabado do autor, que por anos escreveu o diário. Trata-se de um experimento de escrita que mistura um relato de viagem com "viagens ficcionais" que se sobrepõem e por vezes interferem no registro do viajante", conta Rodrigo Marques. Por meio da publicação, opina o professor, Mário faz o leitor ir além: é possível sentir a alma dentro de um conteúdo hipertextual.

Capital

Ainda que a passagem por Fortaleza tenha sido quase meteórica, Rodrigo faz questão de ressaltar o olhar apurado de Mário para a transformação da cidade. No total, 17 imagens foram feitas pelo cronista e poeta, com a essência de uma "visita simples". "São fotos de um dia de turismo de um grupo paulista interessado em conhecer o País. Eles visitaram a região do Centro e foram até a Praia de Iracema, fazendo o percurso de automóvel. É uma Fortaleza para turista ver, a arquitetura acanhada dos principais prédios e a Praia de Iracema", relata o pesquisador.

Acima de tudo, ele relata, o minicurso será uma forma de perceber um espelho diferente da nossa terra. "Apesar de ele ter passado apenas um dia em Fortaleza, a camada ficcional de 'O Turista Aprendiz' dá uma atenção especial ao Ceará e aos cearenses, sobretudo no que diz respeito ao nosso caráter nômade, naquele momento, empregado nos seringais da Amazônia. É incrível como o autor de Macunaíma fala daqui, criando e contando causos e lendas do Estado em plena floresta Amazônica", finaliza.

Serviço

Minicurso Mário de Andrade

