Milho: saiba qual o melhor tipo para preparar diferentes pratos nas festas juninas

No chão, os passos alvoroçados das quadrilhas. No céu, bandeirinhas multicor a decorar o olhar. No prato, não tem outra: é o milho que reina, invicto, entre os alimentos mais consumidos no período junino, época comumente oportuna para satisfazer o paladar. Afinal, delícias conhecidas nossas parecem ganhar ainda mais as mesas e deixam à mostra uma das mais fortes tradições nordestinas.

Suco de milho, bolo, canjica e pamonha estão entre os pratos preferidos das festas juninas FOTO: FABIANE DE PAULA

A chef Maninha Menezes, professora da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, explica que a festa comemorada neste mês foi trazida pelos portugueses ainda no período colonial. Ao chegarem no Brasil, encontraram o grão de milho já cultivado pelos índios, especialmente os guaranis.

"A presença do insumo no Nordeste vem das raízes de nossos antepassados, principalmente o sertanejo. Ele aproveita para agradecer a chuva que cai nesse período", situa.

O milho, assim, é presença marcante por aqui antes mesmo do descobrimento da Terra Brasilis. Por ser um grão muito energético, versátil e base de diversas preparações gastronômicas, rico em cores e sabores, logo ganhou o gosto popular. "Minha infância foi marcada por diversos pratos produzidos com milho. Gostava da canjica", lembra Maninha.

Para bolo de milho fofo, o ideal é utilizar milho seco; para cremoso, milho de verde para maduro FOTO: FABIANE DE PAULA

A iguaria, bem como tantas outras à base do mesmo insumo, como mungunzá, pamonha, pipoca, bolo e cuscuz, faz parte do metiê da chef e, segundo ela, exigem tipos específicos de milho para deixar tudo ainda mais saboroso e melhor preparado. Antes de nos determos aos detalhes, vale uma dica da profissional.

A preparação da pipoca exige milho seco e próprio para o alimento FOTO: SAULO ROBERTO

"O melhor lugar onde se encontrar milho novo e de qualidade é nas feiras livres, pois estão sempre chegando para abastecer o mercado, principalmente nessa época de festas juninas".

Rendimento

Mesmo quando comprado no local indicado, ela também considera que, para cada produção gastronômica, é primordial que o cereal seja bem observado, a fim de obter um melhor rendimento aos produtos. O grão não pode estar murcho e deve ter aspecto viscoso, por exemplo.

No caso da preparação da canjica, é ideal que o milho esteja de verde a maduro, assim como para fazer a receita do bolo cremoso. Já o fofo e o cuscuz exigem que o insumo esteja seco. O milho verde, por sua vez, é ideal para o cozimento de curau, pudim e suco.

Mungunzá, seja doce ou salgado, pede o grão bem maduro, assim como para sorvete e pamonha. No caso da pipoca, é bom que ele esteja seco e seja próprio para esse alimento. Mais elaborada, a torta de milho com carne do sol vai bem com fubá e a iguaria em conserva.

"O milho passa a ser o centro das atenções nas festas juninas devido o período ser o ápice da colheita do cereal. Não à toa, barraquinhas presentes nesses festejos trazem uma série de quitutes à base do insumo. Por esse motivo, ele é considerado rei", avalia a chef. Alguém duvida?

Veja algumas receitas preparadas pela chef Maninha Menezes com milho:

Pamonha de forno

Ingredientes: 8 espigas de milho (deve estar maduro), 2 ovos, 2 colheres (sopa)de margarina, 2 xícaras (chá )de açúcar, 800ml de leite de gado, 200ml de leite de coco, 2 colheres (sopa) de queijo ralado e 1 pitada de sal.

Modo de preparo: Com uma faca, retire o milho do sabugo, ponha junto com o leite no liquidificador e processe. Acrescente o restante dos ingredientes e bata bem. Unte uma forma de buraco untada e polvilhada com farinha de trigo. Leve para assar no forno pré-aquecido a 170 C° por aproximadamente 40 minutos. Após 40 minutos, enfie um palito e veja se o mesmo sai seco.

Bolo fofo de fubá de milho

Ingredientes: 4 ovos, 2 colheres (sopa) de margarina, 2 colheres (sopa) de manteiga, 2 xícaras (chá) de fubá fino, 1 xícara (chá)de farinha de trigo, 2 xícaras (chá ) de açúcar, 100g de coco fresco ralado, 200 ml de leite de coco, 60g de queijo ralado, 1 pitada de sal e 10g de fermento químico em pó

Modo de preparo: Na batedeira, bata o açúcar, a margarina, a manteiga, o queijo, os ovos e a pitada de sal. Bata até ficar um creme. Acrescente o fubá e bata mais um pouco. Depois, acrescente a farinha intercalando com o leite e, por último, acrescente o fermento. Unte uma forma de buraco e polvilhe com farinha de trigo. Leve ao forno a 170 C° por aproximadamente 30 minutos. Após esse tempo,enfie um palito e veja se o mesmo sai seco.



Saiba Mais

A chef Maninha Menezes ministrará o curso gratuito de Bolos Juninos, de 10 a 14 de junho, na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. As vagas são disponibilizadas por ordem de inscrições, que serão feitas por meio dos sites da Escola ou da Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE), no dias 5 e 6 de junho. O resultado dos inscritos será divulgado no dia 7. Os inscritos devem comparecer ao primeiro dia de aula com documento de identificação.

Serviço

Curso de Bolos Juninos

De 10 a 14 de junho na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (Rua Manuel Dias Branco, 80, Mucuripe).

Gratuito e aberto ao público.

Contato: (85) 3263-9726 e (85) 3248-8091.