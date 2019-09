Mileide Mihaile protesta contra queimadas da floresta Amazônica no Brazilian Day

A influenciadora Mileide Mihaile, residente em Fortaleza, apresentou o Brazilian Day Newark 2019, realizado no sábado (7) de setembro, em Nova Jersey ao lado do ator Sérgio Marone e o apresentador Eduardo Pazzini. Feliz da vida com o convite, Mileide subiu ao palco com um figurino carregado de representatividade brasileira para denunciar o desmatamento e queimadas da floresta Amazônica, presente na criação do estilista Ivanildo Nunes.

A participação da influenciadora foi impactante, como Mileide mostrou em redes sociais. Também agradeceu a Ivanildo pela criação: "Ele manteve as tradições culturais criando uma verdadeira obra de arte. Ele usou renda de bilro, richelieu, crochê, renda renascença e todo bordado àa mão. Eu amei".



Veja depoimento de influenciadora digital:



Encantada com o convite, Mileide também não escondeu a emoção em participar de um evento tão simbólico para os brasileiros. Desta vez, reforçado com a participação dessa figura pública nordestina. De acordo com declaração da produtora do festival, Gerusa Maso, para a revista Quem, os motivos que levaram a escolher Mileide para apresentar o evento foram por "ela é ser a cara do festival: brasileira, sonhadora, carismática. Uma mulher que inspira e também é muito admirada aqui nos EUA".