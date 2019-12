Mesa bem servida com pratos regionais e acessíveis

O Natal está chegando e, com ele, começam os preparativos para a ceia, um momento de reunir a família e os amigos com o intuito de celebrar a data de nascimento do Menino Jesus.

Para garantir a satisfação de todos na confraternização, é importante fazer um planejamento de elaboração do cardápio. A ideia é que as sugestões agradem aos diversos paladares, e sem comprometer o orçamento.

Com este foco, a chef e professora da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, Ana Célia Vieira, sugere a inclusão de produtos utilizados na cozinha regional, uma ideia inteligente, econômica e sofisticada de elaborar a ceia de Natal.

O panetone salgado, composto com carne de sol, pimentão, queijo coalho e outras especiarias, é uma opção de entrada a qual pode ser acrescida o molho de coentro Foto: Lucas Barbosa

As propostas apresentadas pela chef, feitas com exclusividade para o Verso, contemplam da entrada à sobremesa. A festa já pode começar com a versão salgada do Panetone Arretado, composto de carne de sol, recheado e coberto com queijo coalho, pimentão, cebola roxa e pimenta de cheiro. Segundo a chef, a iguaria pode ser degustada só ou acompanhado com molho de coentro.

A receita é simples, qualquer um, mesmo sem experiência na cozinha, consegue fazer", afirma Ana Célia.

Na produção do molho, vai precisar de leite e óleo liquidificados junto ao alho, sal e coentro. A professora de gastronomia explica que o leite dará a cremosidade. Depois de pronto, deve ser mantido na geladeira até a hora de servir.

Barbosa Prato principal da festa, o Peru Encantado, com textura dourada, traz ingredientes típicos da cozinha regional, a exemplo da castanha de caju Foto: Lucas Barbosa

Prato principal

O tempero do Peru Encantado pede uma marinada no molho de cebola, alho, pimenta, cheiro-verde e manteiga da terra para besuntar a ave. As asas são as partes que assam mais rápido, então, para não queimar, o ideal é acomodá-las por baixo da ave.

A dica para manter as pernas do peru juntinhas é prendê-las com o plástico filtro, que pode ser levado à baixa ou à alta temperatura, em até 200ºC. Feito isso, é hora de colocar o papel alumínio e deixar o peru marinando por no mínimo 2 horas.

A salada de peru pode ser substituída por peito de frango. Acrescida de molho branco, de coentro ou de salsa. Caso prefira, deguste sem acompanhamento Foto: Lucas Barbosa

De acordo com a chef, o ideal é passar 24 horas, pois quanto maior for o tempo marinando, mais saborosa ficará a carne. "O segredo para não ressecar é colocar metade de uma cebola ou de uma maçã, dentro do peru, antes de levá-lo ao forno", destaca.

Após assado, a textura dourada será garantida com pinceladas de mel, que pode ser de cana, abelha ou à base de glucose de milho, associado ao suco de laranja. Após este acréscimo, retorne ao forno por 10 minutos para atingir o bronze perfeito do peru, a estrela da ceia de Natal.

Outra sugestão de prato principal é o bacalhau com lascas de macaxeira. No refogado de cebola e alho acrescente a macaxeira em pedaços ou lascas, cozida ou assada no forno por 30 minutos. Acrescente azeitona preta ou verde.

Sabe o segredo da azeitona? É aquela da promoção e que você gosta! Finalize com cebolinha, que deve ser colocada ao retirar do forno para ela não murchar ou ficar escura".

Bacalhau com lascas de macaxeira e chips de batata doce é uma sugestão de prato principal, mas também pode complementar o cardápio da noite Foto: Lucas Barbosa

Acompanhamento

A farofa de banana e a salada de peru ao molho de queijo são combinações perfeitas para compor a ceia. O diferencial da farofa regional é a banana que, além de saborosa, tem um custo acessível. Ela vem acrescida de maçã, farinha panko (feita com pão de forma), bacon e a cenoura refogada.

O sabor do bacon e da castanha, associado ao gosto doce da banana, da maçã e das uvas-passas compõem a deliciosa farofa produzida com farinha panko Foto: Lucas Barbosa

O resultado é a crocância e o sabor agridoce. Se preferir, substitua a panko pela tradicional farinha de mandioca, ou a de biscoito de água sal ou a de pão torrado. Para garantir um toque especial, pode-se incluir uvas-passas e, por fim, acrescentar um pouco de manteiga da terra.

Pudim de leite para a sobremesa leva cobertura de caramelo, castanha de caju picada e queijo para contrastar o sabor que remete à casa da vó Foto: Lucas Barbosa

Já a salada de peru feita com macarrão é uma boa alternativa de prato único, podendo ser servida na noite de Natal ou no almoço do dia seguinte. A massa ideal é a de sua preferência. Quem desejar, também pode substituir a ave pelo peito de frango grelhado ou desfiado.

Finalize com castanhas de caju e folhas de hortelã que irão proporcionar um toque requintado e de frescor".

Confira as receitas da chef Ana Célia Vieira para uma ceia completa preparada com ingredientes regionais

Entrada: Panetone arretado de carne de sol

Ingredientes

Farinha de trigo - 750g

Fermento biológico seco - 20g

Sal - 12g

Leite líquido - 300g

Água - 100g

Açúcar cristal - 113g

Queijo parmesão - 75g

Margarina - 45g

Ovo - 100g

Pimentão Verde cortado - 50g

Pimentão Vermelho cortado - 50g

Pimentão Amarelo cortado - 50g

Queijo coalho – 150g

Carne do sol refogada - 350g

Cebola roxa - 50g

Castanha de caju picada – 50g

Pimenta de cheiro – 20g

Modo de Preparo

Coloque os ingredientes secos em um bowl e em seguida os frescos.Adicione a água e o leite aos poucos e bata até chegar ao ponto véu. Descanse a massa por em média 25 minutos.

Em seguida coloque a massa na mesa untada com óleo e adicione o recheio.Corte a massa em pedaços de 500g, bolei e deixe-a descansar por 10 minutos. Bolei a massa novamente e e coloque na forma de panetone. Coloque os panetones na assadeira e deixe fermentar em um local fechado até dobrar de volume. Pincele com gema e ovo e decore com o recheio sobre o panetone. Leve ao forno a 180ºC por em média 40 minutos.

Prato principal I: Bacalhau com macaxeira e chips de batata doce

Ingredientes

Bacalhau dessalgado em lascas - 1kg

Azeite de oliva – 100ml

Manteiga da terra – 100g

Cebola cortada em cubinhos – 300g

Cebolinha - quanto basta

Macaxeira cozida cortada em pedaços – 1kg

Sal – quanto basta

Pimenta do reino – quanto basta

Chips de batata doce – 300g

Azeitona - 100g

Modo de Preparo

Cozinhe o bacalhau dessalgado, desfie e reserve.Em uma panela, coloque a manteiga da terra e refogue a cebola e a macaxeira. Depois adicionar o bacalhau e o azeite, misture todos os ingredientes e deixe cozinhar. Por fim, tempere com a cebolinha, sal e pimenta a gosto. O bacalhau deve ser servido com chips de batata doce.

Prato principal II: Peru encantado

Ingredientes

Peru – de 4 a 5 kg

Mel – quanto basta

Suco de laranja – quanto basta

Sal – quanto basta

Alho – quanto basta

Azeite – 100ml

Manjericão - 50g

Cebolas em pétalas carameladas – 300g

Açúcar – 50g

Manteiga – 50g

Abacaxi grelhada – 1 unidades

Cajú – 5 unidades

Castanhas torrada inteira – 100g

Tomate cereja confitado com manjericão

Alface – 1 maço

Ameixa – 100g

Pimenta biquinho – quanto basta

Modo de Preparo

Liquidifique a cebola caramelizada, o alho, 50ml de azeite e o manjericão, sal e o suco de laranja. Tempere o peru já descongelado e deixe marinar por 5 horas, envolto por papel alumínio. Leve ao forno com temperatura de 180°C por cerca de uma hora. Retire o papel alumínio, pincele com mel e retorne para o forno até dourar. Decore com alface, abacaxi, caju, castanhas, tomate cereja, ameixa e pimenta biquinho, servir em seguida com a farofa de bananas.

Farofa de banana

Ingredientes

Farinha panko – 500g

Cenoura ralada – 200g

Bacon picado – 300g

Cebola picada – 200g

Passas – 100g

Manteigada terra – 150g

Banana madura cortada em cubos – 4 unidades.

Modo de Preparo

Frite o bacon, retire a gordura e reserve. Frite a banana na gordura do bacon e reserve. Refogue a cebola na manteiga da terra. Acrescente todos os ingredientes e coloque a farinha aos poucos e por último o sal.

Salada de peru ao molho de queijo

Ingredientes

Peru cozido, desfiado e refogado com toque de fumaça líquida – 1kg

Penne cozido al dente– 500g

Maçã vermelha cortada em cubos – 200g

Abacaxi cozido – 200g

Pimenta biquinho – quanto basta

Crutons – 100g

Folhas de hortelã - quanto basta

Ingredientes - Molho

Requeijão – 100g

Creme de leite – 100g

Ricota - 300g

Queijo parmesão ralado grosso – quanto basta

Modo de Preparo– Salada

Junte todos os ingredientes e misture.

Modo de Preparo - Molho

Junte todos os ingredientes e liquidifique, em seguida, regue a salada ou sirva a parte.

Sobremesa: Pudim de leite com melaço de cana, praliné de castanha e renda de queijo

Ingredientes

Leite Condensado – 395g

Leite – 395g

Leite em pó - 100g

Gemas – 8 unidades

Melaço de cana – 100g

Modo de Preparo

Coloque o melaço em uma forma de pudim e leve ao congelador até ficar firme. Reserve. Liquidifique todos os ingredientes, coloque na forma e leve ao forno por aproximadamente uma hora a 180°C. Depois de pronto, retire da forma e sirva.