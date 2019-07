Memorial Patativa do Assaré, Museu de Paleontologia e Fundação Casa Grande são atrações no Cariri

Fora do circuito Crajubar, como é conhecida a junção dos nomes das três maiores cidades do Cariri – Crato, Juazeiro e Barbalha, há muito o que se descobrir na Região do Cariri. Confira três equipamentos nas áreas da cultura e ciência em Santana do Cariri, Assaré e Nova Olinda.

Museu de Paleontologia - Santana do Cariri

Considerado uma das principais referências da área do Brasil, o Museu de Paleontologia Plácido Cidades Nuvens exibe a riqueza fossilífera da Chapada do Araripe. A parte superior abriga a exposição permanente com cerca de 300 fósseis (espécies vegetais e animais), revelando a diversidade da região pesquisada. Já o Memorial Plácido Cidade Nuvens apresenta linha do tempo que traça um paralelo entre a história do Museu desde sua fundação e trajetória profissional do professor e seu fundador. Há, ainda, o território lúdico, no qual encontram-se esculturas inspiradas nos pterossauros e dinossauros do Cretáceo. O equipamento conta também com laboratório de paleontologia, biblioteca, lojinha e o café do museu. Aproveitando a ida à cidade, visite também o Pontal de Santa de Santa Cruz, que integra o GeoPark Araripe.

Serviço:

O Museu funciona de terça a domingo, aberto à visitação de 9 às 16 horas. Feriados: 9 às 14 horas.

Visitas de excursões devem ser agendadas com antecedência pelo e-mail: museu.paleontologia@urca.br ou telefone (88) 3545.1206.

Site: http://bit.ly/museudepaleontologia

Memorial Patativa de Assaré

A cadeira de balanço de palhinha logo na entrada do Memorial Patativa do Assaré remete muito aos últimos anos de vida do poeta. Era sentado nela, na sala de casa, que ele recebia as visitas e declamava seus versos. O espaço foi inaugurado em 1999, três anos antes de o homenageado falecer, aos 93. Abriga objetos de uso pessoal, a exemplo dos óculos escuros e o chapéu, além de manuscritos, títulos e troféus. Traduzidos em vários idiomas, seus livros foram estudados na cadeira de Literatura Popular Universal na Universidade de Sorbonne (França). Com vida simples de homem do campo e sem estudos, o poeta é um dos principais representantes da arte popular do século XX no Nordeste. Com o poema “A Triste Partida”, musicado e gravado por Luiz Gonzaga, projetou-se nacionalmente em 1964. Outro grande sucesso, musicado pelo também cearense Raimundo Fagner, é “Vaca Estrela e Boi Fubá”, no qual a temática da seca no Nordeste, com seu povo fugindo da estiagem, é mais uma vez protagonista. Além do Memorial, é imperdível a visita a casa de taipa centenária onde o poeta viveu, na Serra de Santana, cerca de 20 minutos do Centro da cidade.

Sede do Memorial Patativa do Assaré, na principal praça do município caririense FOTO ANTÔNIO RODRIGUES

Serviço:

Memorial Patativa do Assaré

Visitas: terça-feira a sábado, das 8 às 16h, domingo das 9 às 12h

Rua Coronel Francisco Gomes, 82 - Assaré.

Acesso gratuito. Para excursões ou grupos, é sugerida a adoção de 1k de alimento por pessoa (para distribuir cestas básicas a famílias carentes da região). Contato: (88) 3535.1742.

Aberta à visitação, a sede da Fundação Casa Grande abriga acervo com referências ao Cariri. Os guias são crianças e jovens do projeto FOTO: MELQUÍADES JÚNIOR

Fundação Casa Grande – Nova Olinda

Uma casa azul, no Centro do Município, é convite à imersão da cultura e história caririenses. Ela abriga a sede da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, uma ONG criada em 1992 com atuação na área infanto-juvenil. Com participantes de até 25 anos de idade, são eles os próprios guias e gestores das diversas áreas de trabalho da Fundação, desde a DVDteca, loja de artesanato, biblioteca, gibiteca e discoteca. Na casa-museu, há um acervo de materiais arqueológicos e artefatos indígenas da região. O "Teatro Violeta Arraes e Engenho de Artes Cênicas" é uma das principais atrações, assim como o aconchegante Café Violeta. Destaque maior, no entanto, são os que habitam este projeto repleto de exemplos de vida. Nesse pedacinho de Brasil, há certeza de ser possível mudar a realidade de centenas de pessoas em uma das menores cidades do Cariri. Sim, e tem mais, não deixe Nova Olinda sem conhecer o Ateliê-Museu do Mestre de couro Espedito Seleiro, instalado próximo à Casa Grande.

Ateliê do mestre do Couro Espedito Seleiro é atração em Nova Olinda FOTO: MELQUÍADES JÚNIOR

Serviço:

Fundação Casa Grande

Av. Jeremias Pereira, 444 - Centro, Nova Olinda

Agendamento de visitas: (88) 3546 -1333

https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/

Café Violeta

Funciona de Quarta-feira a domingo, de 16 às 22 horas.

Reservas: (88) 99918-9002

Email cafevioletafcg@gmail.com

https://cafevioleta.wixsite.com/cafevioleta