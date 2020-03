Mechas nos tons caramelos são apostas para quem deseja mudar o visual sem radicalizar

Luzes com tons abaixo do castanho são as técnicas de mechas preferidas, especialmente pelas morenas, que pretendem realçar os fios de maneira discreta, luxuosa e delicada. Sucesso no ano passado, o estilo continua no topo da lista dos protocolos realizados nos espaços de beleza em 2020.

O método utilizado pelo cabeleireiro Jhonata Robert, nos cabelos da modelo Wanessa Santiago e da estudante Lizandra Duarte foi o hair contour. "Os tons de caramelo foram aplicados com coloração adequada para manter a saúde dos fios", ressalta o profissional. "Amei o resultado. Não consigo mais me ver sem as mechas mais claras", afirma Wanessa.

Curtos, médios, longos, lisos, ondulados ou cacheados, o fato é que a versão de cabelos iluminados segue como supertendência em 2020

Para Lizandra, a principal vantagem foi poder clarear os cabelos castanhos sem precisar ficar loira. Conforme Jhonata, as mechas iluminadas são ideais, exatamente para quem, assim como Wanessa e Lizandra, deseja modificar o visual, sem apelar para uma transformação radical.

Mas um detalhe: antes de se submeter à química, é de fundamental importância escolher, junto com o profissional, os melhores tons e os cuidados na realização do procedimento capilar.

Leveza

Quando o objetivo é tornar a cor do cabelo escuro mais leve, o especialista aplica mechas mais claras. Dessa maneira, é possível preservar a raiz e proporcionar suavidade ao visual. De acordo com o coiffeur, geralmente o tom é puxado para o mel, caramelo ou dourado, procurando algo mais natural, variando entre tonalidades quentes e frios.

Seja nos cabelos curtos, médios ou compridos, a conduta de aplicação das mechas deve ser praticada por profissionais qualificados e com experiência no tratamento dos fios após a química

As mechas iluminadas ficam bem tanto nos cabelos lisos quanto nos ondulados e cacheados, curtos ou compridos. O procedimento demora em torno de três a quatro horas.

"A reaplicação depende do efeito desejado, e como qualquer tipo de cabelo, é necessário tratar os fios pelo menos uma vez por mês, sempre utilizando uma linha de manutenção em domicílio que varia de acordo com o diagnóstico dos fios", aconselha o especialista.

Ao ser procurado para realizar as mechas iluminadas, Jhonata tem o cuidado de testar a resistência dos fios e definir a cor ideal, antes de iniciar o trabalho. Apesar de ser menos agressiva, a técnica envolve o uso de química. "Por isso, antes do clareamento é obrigatório passar por um tratamento, a exemplo de hidratação e reconstrução", conclui o cabeleireiro.

Em Foco

Acupuntura facial

A técnica milenar da medicina chinesa pode amenizar rugas, acne, flacidez facial e corporal. De acordo com a acupunturista com especialidade em estética, Dra. Larissa Costa, no procedimento estético se utiliza a acupuntura local potencializada com eletroestimuladores. "A aplicação na musculatura do rosto estimula a produção de colágeno e trata o organismo como um todo, melhora as funções e apresenta sensação de bem-estar", explica.

Renovação facial

A radiofrequência é um tratamento estético que contrai as fibras de colágeno existente e estimula o corpo a produzir novas fibras na região tratada. Por esta razão, é especialmente indicada para combater a flacidez do rosto e do corpo, de forma segura e duradoura. Conforme a fisioterapeuta dermatofuncional Karla Bessa, as regiões da face mais indicadas para a aplicação da radiofrequência são "ao redor dos olhos, boca, testa, maçãs do rosto, queixo e a papada".

Cuidados com as mãos

Assim como o rosto, colo e pescoço, as mãos necessitam de cuidados especiais para manter a jovialidade da pele. Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves, a esfoliação renova as células e a hidratação com cremes à base de substâncias umectantes ou emolientes, que são fundamentais para fortalecer a elasticidade. Os cosméticos com ativos despigmentantes auxiliam na eliminação de manchas provocadas por exposição solar", destaca.