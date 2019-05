Maturidade dos 50 anos permite uma vida mais plena

Com uma disposição de causar inveja, Ieda Baquit encara uma rotina de exercícios físicos diários junto ao nascer do sol. Além da academia, a administradora mantém a saúde do corpo e da mente com a prática da osteopatia e de massagens intercaladas entre localizadas e relaxantes. Na dieta costuma substituir, sem sacrifício, os carboidratos por frutas, verduras, legumes e proteínas, exceto a carne vermelha. Ingerir mais de dois litros de água por dia também é um dos hábitos adotados.

Na semana, Ieda evita o consumo de bebidas alcoólicas, doces e carboidratos. Desta forma, consegue apreciar, sem culpa, o vinho de sua preferência ou uma caipirosca no fim de semana e, de quebra, se mantém em paz com a balança. Ieda Baquit é, literalmente, uma jovem senhora, disciplinada e que sabe aproveitar a vida, respeitando as restrições e cumprindo corretamente as orientações de profissionais da saúde.

Experiência

Na avaliação do geriatra Paulo Camiz, quem não se cuida fica vulnerável à depressão ou ansiedade. "O melhor remédio é, portanto, a prevenção. Não leve mais a vida tanto a sério: procure ter momentos relaxantes, controlar o estresse e estar sempre aberto a fazer novos amigos", aconselha o médico.

O jeito expansivo e bem-humorado de Ieda são pontos favoráveis na eliminação da canseira e do baixo astral. Além disso, ela conta com a ajuda de terapias que auxiliam na fluidez de boas ideias, relaxamento e bem-estar físico e mental.

Para Paulo Camiz, socializar é cada vez mais importante conforme o passar dos anos. Por esta razão, a companhia dos filhos, os encontros com os irmãos, amigos, foco e empolgação no trabalho são fatores fundamentais na qualidade de vida de Ieda Baquit.

"Eu não abro mão da minha religião. No domingo tenho que ir à missa, pedir a Deus para me iluminar, me guiar. Acho que esse ato é muito responsável por eu ser uma pessoa de bem com a vida", confessa.

Maturidade

Conforme a psicóloga Vânia Calazans, estudos mostram que pessoas acima dos 50 anos têm uma satisfação maior em relação à vida. "Elas lidam melhor com as frustrações, valorizam mais os bons momentos, priorizam a qualidade de vida, procuram alimentar uma vida social e divertida, E já não têm tanto espaço emocional para se preocupar com bobagens".

Segundo a psicóloga, essa mudança de olhar na maturidade ocorre em função das experiências. A pessoa com 50 anos já passou por inúmeras situações e já sabe lidar melhor com as dificuldades e negociar de forma mais efetiva. Neste momento é mais comum optar pela felicidade.

Aos 58 anos, a administradora e gerente de produtos têxteis, encara essa etapa com plenitude. Apesar da preocupação com a balança para manter a saúde equilibrada e o manequim tamanho 40, sustentado há dez anos, ela se considera muito feliz. Ieda também vive um momento intenso e relaxante em que a faz perceber a satisfação pessoal de maneira simples e leve.

"É bacana chegar aos 50 anos e viver essa idade, mesmo que tenha os quilinhos a mais, algumas ruguinhas, celulites ou pelezinha sobrando. Mas isso faz parte da vida, acho que são referentes à linha do tempo. Enfim, sou triste e sou feliz, não dá para viver na plástica, até porque eu trabalho, tenho uma vida ativa. E ser modelo não faz parte da minha vida. Sou uma pessoa muito normal", pontua.

Autoestima

Após os 50 anos, Vânia Calazans explica que a maioria das mulheres, gênero que mais sofre com pressões sobre o corpo, já não se importa mais com a avaliação alheia, passando a aceitar seu próprio corpo, sua postura e se sentindo confortável consigo mesma. "A mulher se percebe mais autêntica. Ela sabe que pode ser interessante e sedutora".

Em relação à conscientização e aceitação da idade, Ieda já provou que é completamente bem resolvida. "Acho muito nada a ver uma mulher como eu, acima dos 50 anos, usar roupas com estilo de 20 ou 30. Porém, não tenho problemas com isso. Cada uma adota o que a faz se sentir bem, o importante é ser feliz. Mas eu não tenho muito essa atitude de vestir fora da minha idade", diz.

De acordo com a psicóloga, esse é um momento da vida que sobra mais espaço e tempo para que a pessoa olhe para si, se enxergue e se priorize. Ieda, por exemplo, revela que conquistou esse autoconhecimento com muita fé em algo superior, praticando o amor, o sorriso e a gratidão. "Tudo isso me traz felicidade e me deixa de bem com a vida".