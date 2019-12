Matheus Nachtergaele é atração de hoje na abertura do 13º Festival de Teatro de Fortaleza

O Festival de Teatro de Fortaleza retorna às origens. A 13ª edição do evento teve início há dois meses, na rede municipal de ensino, e finda de hoje (12) até o próximo dia 19, com a realização da Mostra "Fortaleza em Cena". Criado por uma lei municipal em 1995, o projeto tinha o propósito, a princípio, de promover uma circulação de artistas e de espetáculos cênicos "interbairros".

Neste ano, a proposta inicial de programação foi retomada. "O Festival foi para dentro das escolas públicas municipais (envolveu 14 instituições e mais de 3 mil alunos). Teve a Mostra Interbairros ('Novos Olhares', com apresentações de artistas e grupos iniciantes), o Seminário ('O Teatro e a Cidade: Diálogos da Cena'), e agora a Mostra 'Fortaleza em Cena'", recapitula Rejane Reinaldo, coordenadora de Criação e Fomento da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

A abertura da mostra acontece nesta quinta (12), a partir das 19h, com a exibição do monólogo "Processo de Conscerto do Desejo", encenado pelo ator Matheus Nachtergaele (SP), no Cineteatro São Luiz (Centro). Os ingressos para o espetáculo começaram a ser distribuídos desde ontem, na bilheteria do equipamento cultural.

Segundo Rejane Reinaldo, o festival manteve a tradição de realizar a abertura com um espetáculo reconhecido nacionalmente. Em cartaz há 4 anos e meio, o monólogo é baseado nas poesias de Maria Cecília Nachtergaele. Mãe de Matheus, ela faleceu, aos 22 anos, quando o ator tinha apenas três meses de idade.

Aos 16 anos, ele ganhou de presente, de seu pai, o caderno de poesias da mãe. Após a consolidação do espetáculo, parte dos textos ainda foi publicada no livro "A Mariposa" (Polvilho Edições, 2016).

"O Festival foi todo discutido no Conselho Municipal de Cultura. A gente teve também duas reuniões com Fórum de Teatro, no São José, para tratar de toda a estruturação e programação", situa Rejane.

Além do Cineteatro São Luiz, o Festival de Teatro de Fortaleza se estende, com acesso gratuito, para o Teatro Carlos Câmara, Centro Cultural Bom Jardim, Porto Dragão, Cuca Barra, Cuca Jangurussu, Espaço Cultural Cegás, Theatro José de Alencar e Teatro São José.

No encerramento, dia 19, a partir das 19h, o ator cearense Silvero Pereira (que integrou o elenco do filme "Bacurau" e da novela global "Força do Querer") encenará a peça "Uma Flor de Dama", no palco do Teatro São José (Centro). Conhecida no circuito teatral local, a montagem ajudou a projetar o artista do teatro às telas de televisão e de cinema.

Serviço

Festival de Teatro de Fortaleza

Abertura da 13ª edição nesta quinta (12), a partir das 19h, com a exibição do monólogo "Processo de Conscerto do Desejo", do ator Matheus Nachtergaele (SP), no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Acesso gratuito. Contato: (85) 3252.4138