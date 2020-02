Massagens manuais podem favorecer aspectos fisiológicos, corporais e psicológicos

Modeladora, linfática, drenagem, drenodetox, reflexologia pondal e a miofascial são alguns dos tipos de massagens manuais com diferentes funcionalidades. Segundo a massoterapeuta e terapeuta holística Carol Minerrara, o principal objetivo desta técnica manual é acelerar o metabolismo do corpo e produzir energia.

Por meio de vários mecanismos fisiológicos, os movimentos melhoram, consideravelmente, a qualidade de vida. "O toque provoca analgesia, que consiste na redução ou na eliminação da dor, o que, por si só, já deixa qualquer pessoa menos ansiosa e agitada", revela a profissional.

Durante a sessão, o corpo libera serotonina e endorfina, substâncias que ajudam a combater os incômodos físicos, proporcionando assim sensação de bem-estar e melhora do humor. Também promove a redução do nível de cortisol, o hormônio do estresse, o qual, em níveis elevados, causa insônia, irritação e ansiedade.

Outro efeito da massagem é a liberação de histamina, substância vasodilatadora que melhora a circulação e o fluxo linfático, estimulando o sistema imunológico e renovando as células de defesa do organismo. "Portanto, a massagem é uma terapia que lhe proporciona benefícios fisiológicos, psicológicos e corporais", reforça a massoterapeuta e holística do Aldeia Zen.

De acordo com a especialista, a massagem relaxante realizada com os movimentos do shiatsu, método de origem japonesa, é uma das mais indicadas quando o propósito é atingir os pontos dos meridianos. Ou seja, os canais de energia que percorrem o corpo, com a finalidade de reequilibrar a energia vital.

Essa técnica proporciona bem-estar, combate insônia, ansiedade, melhora a circulação sanguínea e alivia as dores em geral. O método relaxante, normalmente aplicado com movimentos suaves, contínuos e ritmados, ajuda a soltar a musculatura do corpo e estimula a produção dos hormônios responsáveis pelo relaxamento.

"Além disso, as manobras combatem a depressão, estresse, falta de concentração, dores musculares, alivia a tensão e melhora o sistema imunológico ", afirma a massoterapeuta.

Aplicação

Normalmente, os pontos do corpo mais afetados pelo estresse e dores musculares são as áreas da cabeça, trapézio, ombros, pés e costas. Dependendo da disponibilidade ou necessidade do paciente, a sessão pode durar até uma hora e meia. Recursos, a exemplo de música e aromas, podem ser utilizados no auxílio e potencialidade da massagem.

A aromaterapia natural se utiliza do cheiro e das partículas liberadas por óleos essenciais que estimulam partes do cérebro, ajudando a aliviar os sintomas de ansiedade, insônia, depressão e asma. Ela também promove bem-estar e fortalece as defesas do corpo.

Já a musicoterapia é de suma importância, considerando que a massagem é um conjunto de manobras correlacionadas a um som. Dependendo da patologia, são utilizados ritmos mais lentos ou vigorosos.

Para o estresse, os tons calmos e alegres aliviam a tensão e o nervosismo acumulado. Conforme Carol, no caso de hipertensão, o coração tende a acompanhar as batidas da música. "Se o ritmo for mais lento, a tendência é a pressão ficar normal, e vice-versa. Para o Parkinson, por exemplo, percussões bem demarcadas aliviam o tremor", explica a especialista.

As regiões do corpo podem variar, e o trabalho é feito de acordo com a demanda de cada um. Para quem adere ao procedimento, não existe hora específica, nem dia para desfrutar das vantagens da massagem.

"Portanto, pelo menos uma vez por semana, reserve um horário para eliminar todo e qualquer dano que a correria do dia a dia possa causar", alerta Carol.

Antes de se submeter à massagem manual, é importante procurar um profissional capacitado. "Afinal, um estímulo ou aplicação irregular podem afetar os âmbitos fisiológicos, psicológicos e motores", comenta Carol Minerrara.

Especificidades

Eliminação

A drenagem linfática auxilia na eliminação das toxinas, na remoção de resíduos tóxicos, reduz o inchaço e aumenta o tônus muscular;

Pés

A reflexologia podal promove o relaxamento e estimula a autocura por meio da pressão nos pontos distribuídos nos pés. Reduz as dores e reequilibra o sistema nervoso;

Esporte

A técnica da massagem desportiva atua na liberação da musculatura, normalmente praticada por atletas e semiatletas, tem como objetivo tratar e prevenir lesões musculares;

Rosto

O método de massagem utilizada na liberação miofascial age diretamente nos músculos tencionados e nos pontos de gatilho;

Modeladora

Essa massagem bastante utilizada na área da estética, pois reduz medidas e modela o corpo.