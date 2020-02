Mart'nália canta o samba tradicional no Carnaval de Fortaleza

Mart'nália tem o samba correndo nas veias. Herdou do pai, Martinho da Vila, o gosto por um dos gêneros mais tradicionais do Brasil e cresceu vendo a família toda envolvida com a festa do Rei Momo. Neste ano, a cantora traz a Fortaleza o molejo e sua história com o show "Tantos Carnavais", que abre a programação oficial do Carnaval da cidade nesta sexta-feira (21), a partir das 20h30, no Aterrinho da Praia de Iracema.

O repertório do show é uma mescla de composições autorais, músicas de Martinho da Vila, marchinhas, sambas-enredo e clássicos de Vinicius de Moraes, que ganhou um trabalho exclusivo e passou pela Capital cearense em dezembro de 2019.

Com a obra, Mart'nália ganhou, neste mesmo ano, o Grammy Latino como melhor álbum de Samba e Pagode. "A gente quis juntar um pouquinho de cada coisa. No Rio de Janeiro, a tradição é mais das marchinhas e samba-enredo. Canto algumas das músicas que fazem parte da minha história", revela em entrevista ao caderno Verso, ocasião em que comemorava os 82 anos do pai, ao lado de familiares e amigos.

A apresentação marca ainda a estreia da sambista no Carnaval de Fortaleza. "Não é um lugar que eu vou muito, mas é sempre prazeroso poder ir e cantar. O pessoal de Fortaleza tem um gosto musical bem legal, é uma troca muito boa. A expectativa é de entrar na folia, com alegria e poesia", brinca.

Coração folião

"Como uma boa carioca, eu costumo passar o Carnaval no Rio de Janeiro", ressalta. Foi imersa nessa paixão que a musicista cresceu, fosse vendo o pai encantando com seu samba ou as tias costurando as vestimentas para as agremiações, essa tradição familiar atingiu o coração folião dela. Aprendeu a sambar aos oito anos de idade, acompanhando o pai nas rodas em Vila Isabel, bairro em que nasceu.

As primeiras composições da cantora Mart'nália foram, inclusive, direcionadas para a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, em que ela faz parte da ala de compositores com o pai. Mas não é só na agremiação do coração que a musicista dá o tom. Em 2018, fez participação no repertório da Unidos da Tijuca, com letra em homenagem ao ator e diretor Miguel Falabella escrita em parceria com Totonho, Dudu, Marcelinho Moreira e Fadico.

Com mais de 30 anos de carreira, conquistou espaço no cenário musical nacional com a sonoridade da voz rouca e leve. Já são 15 discos produzidos e, ao lado de outros grandes nomes da música, Mart'nália emplacou parcerias a exemplo de Caetano Veloso, Djavan, Moska e Diogo Nogueira.

Atuação

Não é só na música que Mart'nália expressa a arte. A cantora ganhou destaque atuando na série "Pé na Cova" da TV Globo, criada por Miguel Falabella, na pele da mecânica Tamanco.

"Eu não esperava, foi um convite que eu aceitei por causa do Miguel, mas foi uma experiência muito legal. Conheci muita gente, fiquei bem à vontade", recorda.

Quanto aos planos para o futuro, a musicista, aos 54 anos, revela estar em um momento mais livre, sem planejamento para um novo disco.

Serviço:

Carnaval de Fortaleza

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

Av. Beira Mar, S/N – Meireles

De sexta a terça-feira (21 a 25/02)

Das 18h à 0h. Gratuito

Sexta-feira (21/02)

Sambadelas (18h), Baile Preto com Luiza Nobel (19h30), Bloco das Travestidas (21h), Mart’nália (22h30). Djs: DJ Fish e Bloco do Vinil.

Sábado (22/02)

Casa Maré (18h), Superbanda (19h30), Preto e Café (21h), Lenine (22h30). Djs: DJ Gomes e Bloco do Vinil.

Domingo (23/02)

Roberta Fiúza (18h), Luxo da Aldeia (19h30), Os Transacionais (21h), Gilberto Gil (22h30). Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil.

Segunda-feira (24/02)

Banda Dubaile (18h), Pedro Falcão e Sertônica (19h30), Camaleões Selvagens (21h), BaianaSystem (22h30). Djs: DJ Adrian Brasil e Bloco do Vinil.

Terça-feira (25/02)

Renno (18h), Renato Black (19h30), Os Alfazemas (21h), Bloco do Silva (22h30). Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil.