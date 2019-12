Marcos Lessa e Calé Alencar fazem show recheado de sucessos do Ceará

Cantar a Música Popular Brasileira tem sido um dos objetivos de Marcos Lessa há mais de doze anos, quando iniciou a carreira como artista. Para Calé Alencar, não muito diferente, essa necessidade foi se tornando real com o passar do tempo, entre discos produzidos em parceria com grandes nomes.

Os dois, distintos em estilos e gerações, se encontram com esse mesmo desejo no palco do Projeto Duetos, em show neste sábado (7), no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

No repertório, eles prometem uma verdadeira reverência a artistas que marcaram a história, como é o caso de Belchior e Gonzaguinha. Além disso, também trazem os sucessos próprios para a apresentação.

Parceria

Conhecido por unir artistas cearenses, o Duetos deve ser uma oportunidade para conferir os diferentes trabalhos de ambos. Ainda assim, a promessa é de um momento em que os dois devem se encontrar diante do público do evento.

"Quis fazer um apurado geral, meio que uma espécie de retrospectiva dos tributos que já fiz até aqui", explica Lessa sobre o repertório para a data. O cantor lançou, ainda em agosto deste ano, o quarto disco da carreira: "Deslizando na canção", que também marca presença durante o momento.

Enquanto isso, Calé chega para fazer homenagem ao aniversário de 40 anos do Movimento Massafeira, responsável por revelá-lo ao cenário musical cearense. "É uma celebração também a duas músicas que fiz, uma delas gravada pela cantora Teti. Então, me sinto muito ligado à importância dessas datas e não tem como não recordar diante desse público", comenta ele.

Para Lessa, também é uma oportunidade de mostrar a relação próxima que mantém com o Calé além das canções. "Eu já sou muito fã dele. Me considero um pesquisador e admirador da música cearense, então por isso amo a parte autoral dele, mesmo antes da parte intérprete. Inclusive, tem um disco da Teti que ele co-dirigiu e que eu amo. Também tenho ligação com ele por parte familiar, de amigos que temos em comum, e é um amigo meu também", revela.

Novidade

Não só de comemorações e tributos deve ser composto o novo show do Projeto Duetos. De acordo com Calé Alencar, uma releitura da canção 'Killing Me Softly With His Song' será parte de um dos momentos mais atrativos da noite.

Além disso, ele acredita na importância de apresentações como esta. "Juntar as pessoas em torno de um mesmo olhar como esse nosso traz uma grande força para a arte. Junta duas pessoas, como eu e o Marcos, para reafirmar nossa presença na classe artística, que vem sendo tão desprestigiada nos últimos tempos, é muito bonito", finaliza o músico.