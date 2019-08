Maquiagem valoriza a beleza independentemente da idade, cor e tipo de pele

Os segredos e as técnicas para fazer uma maquiagem são diversos. Segundo o make up artist Marcos Costa, valorizar o visual é possível para qualquer pessoa, independentemente de idade, cor e tipo de pele.

Não adoto regras. Para mim, não tem essa de maquiagem para o dia ou para a noite, o importante é usar o bom senso e escolher as paletas de cores que combinem com o estado da pele, respeitar os traços do rosto e a personalidade de cada pessoa", ressalta.

Para tornar satisfatória a conclusão do look é fundamental preparar a pele, além de usar filtro solar antes de iniciar o processo.

Prático

Mulheres com mais de 50 anos podem usar make colorida em toda pálpebra e contorno inferior dos olhos. O restante da produção pode ser bem natural, com pele transparente FOTO: DANILO APOENA

Quem mora em cidades de clima quente, a exemplo do Ceará, pode apostar numa maquiagem básica, usando apenas a base para proteger e uniformizar a cor do rosto, corretivo e pó compacto para fixar os produtos, mas evite exagerar na quantidade. Na escolha do blush, o coral é curinga, pois combina com o caldeirão de tons de pele da mulher brasileira.

No caso das sombras, o ideal é manter duas paletas nudes: uma em cores intensas e outra mais clássica. A variedade favorece a mistura das tonalidades e o aproveitamento do cosmético. Nos olhos, a máscara de cílios ganha destaque e faz toda a diferença.

Na boca, a textura da temporada é o batom líquido laqueado com brilho.

O nude combina com todos os tipos de pele e idade. Nas peles negras, o destaque pode ser o iluminador glow nas maçãs e o delineador preto ao estilo gatinho FOTO: DANILO APOENA

Gosto dos nudes rosados e do vermelho. Eles podem durar mais quando aplicados por cima da base, um pouco de pó ou lápis de boca"

, descreve.

Tipos de pele

Marcos não recomenda maquiagem de acordo com a idade e sim com o estado da pele. "Tem mulheres de 50 e 60 anos dando um baile em muitas de 20 anos. Mas quem apresenta rugas acentuadas deve evitar produtos muito brilhantes e excesso de pó".

O azul é uma das vedetes da próxima temporada. A sombra em pó foi aplicada em toda pálpebra. Blush coral nas maçãs e boca nude com toque rosado. FOTO: Danilo Apoena

Já a pele negra é mais oleosa, por isto a dica é optar pela base líquida, que se transforma em pó. No caso das mulheres com manchas próximas à raiz do cabelo ou, em volta da boca, a recomendação é optar por uma base que se iguale ao seu tom de pele.