Mães e especialistas compartilham dores, alegrias e informações sobre o puerpério

Uma fala antiga do senso comum sinaliza que, quando uma mulher acaba de dar à luz, ela está de "resguardo". No contexto dos cuidados com a saúde feminina, o período do pós-parto é mais conhecido como "puerpério". A fase, início de uma nova vida para as mulheres puérperas, costuma ser de intensas mudanças e requer compreensão das outras pessoas incluídas na rede de apoio aos bebês recém-nascidos.

A fotógrafa de parto e doula Roberta Martins, 38, recorda das frases que ela mais ouviu de outras mães, desde que passou a se profissionalizar no universo da maternidade.

A gente escuta muito elas dizendo 'meu Deus, cadê a vida que eu tinha antes', 'meu Deus, não tenho tempo pra nada, nem pra escovar os dentes'. A maneira de ver o mundo mudou. Há ainda a preocupação com o corpo e os temores em relação ao companheiro ou companheira", explica.

Segundo ela, há muitas dúvidas sobre quando é possível retomar a normalidade da vida sexual, o tempo certo da amamentação e o retorno ao trabalho. "Cada parto é diferente para cada mulher, e com o puerpério também é assim", comenta Roberta.

Embora haja um período básico de 40 dias de resguardo, a doula sabe que esta fase pode durar bem mais. De acordo com o Dr. Ananias Vasconcelos, professor do Departamento de Saúde da Mulher da Universidade Federal do Ceará (UFC), o puerpério tem início uma hora após a saída da placenta e tem seu término imprevisto. "Enquanto a mulher amamentar, ela estará sofrendo modificações da gestação (lactância)", diz o médico.

Roberta Martins percebe o momento como um processo de "luto" em relação a quem a mãe era antes do parto e da gestação. Sobre o puerpério dela mesma, quando nasceu a filha Teodora, hoje com 5 anos, Roberta recorda que tinha tudo para ter uma experiência tranquila.

"Meu parto foi maravilhoso. Tinha o apoio da minha mãe, do meu companheiro, trabalhava e passei seis meses de licença-maternidade. Mas tive um 'baby blues' (tristeza pós-parto) muito forte, pensando na vida que eu tinha antes. E só entendi isso quando a Teodora estava no meu braço, por mais que eu tivesse estudado antes. Há uma queda grande de hormônios depois do parto, e a mulher precisa assimilar isso", lembra.

Experiência

Para a fisioterapeuta Natália de Aquino, 34, o puerpério é o momento em que a mãe se depara com a realidade da maternidade. "A gente idealiza de uma forma, e a experiência real é totalmente diferente. Eu contei com muito apoio, mas deve ser bem difícil para as mulheres que não contam com isso. Eu tive suporte, tanto para cuidar de mim, como para retornar à vida profissional", pondera.

Mãe de Gael, hoje aos 7 meses de idade, Natália conta que seu puerpério só não foi mais tranquilo porque ficou muito preocupada com o trabalho. Autônoma, a fisioterapeuta ganha por produtividade e conseguiu articular sua rede de apoio para trabalhar dois, até três dias por semana. "Muitas mães desistem de trabalhar fora de casa nessa fase; graças a Deus, consegui essa ajuda", pontua.

Para mães de primeira viagem, Natália sugere o diálogo terapêutico. Ela ressalta que se aproximou de amigas que têm passado pela mesma experiência. "Às vezes, nem seu esposo, sua mãe, sua sogra terão a percepção de outra mãe que vivencia aquilo. E se precisar chorar, chore, se precisar sair de casa, saia", orienta.

Segunda vez

A dona de casa Sulamyta Rocha, 35, está no puerpério pela segunda vez. Após o nascimento de Débora, de apenas 2 meses, ela precisou lidar com o estranhamento de sua filha mais velha, de 4 anos. "No primeiro mês, ela ficou um pouco revoltada, dizia que não queria ser mais minha filha, mas outra hora diz que a bebê é fofa", diz a mãe lembrando que precisa administrar estes sentimentos.

A vantagem é que ela conta com o auxílio do marido para conseguir dormir e se cuidar o mínimo - diante da responsabilidade com as duas crianças pequenas. Antes de ser mãe pela primeira vez, Sulamyta não fazia ideia do que ia enfrentar. "Nem sabia pra onde é que ia. Não era daquela pessoa que dizia: 'nasci pra ser mãe'. Se desse certo, tudo bem. Quando chegou a essa fase, fui aprendendo".

A dona de casa diz que o segundo puerpério está sendo diferente do primeiro, mas admite que ambos os períodos são desafiadores.

Têm horas que você pensa que não vai ter fim. Parece desesperador, mas tem de manter a calma, não adianta chorar junto com o bebê. Você está muito confusa, tudo bagunçado, então é preciso respirar", vislumbra.

Nesse sentido, a orientação médica sinaliza que o período pré-natal da gestação deve ter qualidade, e a mãe não pode encerrar as consultas após o parto. Segundo Dr. Ananias Vasconcelos, o acompanhamento médico traz informações essenciais para o momento do puerpério.

(SAIBA MAIS)

Divisão

O puerpério pode ser dividido em três fases. O "imediato", do primeiro ao décimo dia de vida do bebê. O "tardio", compreendido entre o décimo e o 45º dia. E o "remoto", que vai além do 45º dia e tem duração imprecisa, a depender da amamentação. Mães que dão o leite do peito integralmente podem ficar até 1 ano sem menstruar no pós-parto.

Transformações

Durante o puerpério, as mães se envolvem em um processo marcado, basicamente, por três ocorrências. Surgem distúrbios emocionais, que devem ser identificados e tratados precocemente, a fim de evitar transtornos psíquicos graves. Segundo, há alterações mamárias, com fissuras nas mamas, formando mastites e abscessos. E, por fim, pode ocorrer atrofia vaginal até o 25º dia de pós-parto. Há ressecamento da vagina, e a mucosa se recupera à medida que a mãe reduz o aleitamento.

Fonte: Dr. Ananias Vasconcelos, ginecologista e Profº. Do Departamento de Saúde da Mulher da UFC