Mãe e filho publicam livro e superam limitações de saúde por meio da solidariedade

Gabriel gosta que cantem para ele. Abre largo sorriso e fica atento a escutar a melodia que invade os ouvidos. Gosta também de carícias no cabelo, de toque nas mãos. De contato. Adora a natureza e, ao estar sintonizado com ela, respira fundo, como que sugando todo o espírito da Mãe Terra. É um jovem de prazeres delicados e sabe ser conhecedor das coisas miúdas. Daquilo que realmente importa.

Todas as experiências vivenciadas por ele só são possíveis de acontecer devido à mãe, Sâmila Cavalcante. É por intermédio dela que enxerga, ouve e se conecta com o mundo.

Num ato de abundância de carinho, é ela também que dissemina o cotidiano de ambos mundo afora pela internet, convocando milhares de pessoas a perceber que, apesar de fisicamente limitado - Gabriel possui paralisia cerebral em decorrência de uma bactéria adquirida nos primeiros dias de vida - a história deles é feliz porque não se contém em ser única. Só se faz inteira e bonita de narrar devido a várias mãos escrevendo, dia a dia, cada passo, cada ato.

"Gestos de solidariedade são essenciais em nossa vida. Por diversas vezes, fomos impactados literalmente pela bondade das pessoas que abraçaram a causa. Sou muito grata por quem já se tornou nossos amigos ou por outros que sequer chegamos a conhecer, mas sabemos da importância na caminhada", celebra Sâmila.

Os números provam essa grande rede formada ao redor da dupla e também de Rafael e Melissa, irmãos de Gabriel. No Instagram, o perfil @souamigodogabriel contabiliza, até o fechamento desta edição, mais de 28 mil seguidores; no Facebook, são 115 mil usuários acompanhando a realidade da família, residente no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.

Nesta última rede social, vale mencionar, o vídeo postado em 13 de setembro, com Gabriel reconhecendo a presença da mãe sem ela ao menos falar, foi visto por oito milhões de pessoas.

"Todos os dias da minha vida são felizes e é um sentimento que aumenta especialmente quando realizamos nossos sonhos, alcançando mais uma conquista por meio do outro. A solidariedade existe no coração do brasileiro, isso é fato. Eu sei e senti isso literalmente à flor da pele".

Afetos

A trajetória da trupe, de como tantas contribuições fomentaram movimento, está registrada em brochura. Escrito por Sâmila, "Em vez de chorar, decidi sorrir - O Livro de Gabriel" desenha um itinerário de percursos marcados pela superação e o amor fraterno, sublinhando episódios em que a dinâmica de dar as mãos deu nova face aos acontecimentos.

Emergem, assim, relatos sobre como amigos e parentes auxiliaram em tratamentos; campanhas foram promovidas para realização de intervenções cirúrgicas, até em outro país; e de que maneira um enorme time de pessoas chegou junto para fazer com que nunca esmoreça a vontade da família de seguir lutando para vencer cada batalha, com otimismo e garra.

A cumplicidade de Gabriel e Sâmila é sentida a todo o momento Foto: Helene Santos

"A vida é cheia de surpresas e não deixo de ser feliz por isso. Sempre acredito que o Gabriel pode surpreender e vou continuar sendo agradecida", sublinha Sâmila, ainda que, por vezes, conforme conta, a situação complique.

Ela rememora, por exemplo, o momento em que uma médica falou "enterre o filho que você sonhou e aprenda a conviver com esse"; ou o fato de Gabriel já ter sido espancado por uma babá, um dos capítulos mais tristes dessa narrativa sempre disposta a terminar em sorriso. "Não convém minimamente citar o nome dessas pessoas porque são irrelevantes. Prefiro dar importância a quem nos ajudou a crescer".

O carinho e o cuidado são tônica na relação dos dois Foto: Helene Santos

E a mãe do "anjo Gabriel", como o filho de 17 anos é apelidado, não economiza ao trazer à tona os personagens também protagonistas desse relato. Desta feita, entram em cena na obra artistas, humoristas, gestores, times de futebol e grande fartura de agremiações e sujeitos anônimos que vão, pouco a pouco, reforçando cuidados, alargando o alcance do amor.

"Por isso que um dos meus maiores desejos, neste momento, é que o livro alcance mais pessoas, a fim de que muitos conheçam como é possível, a partir de uma perspectiva esperançosa, driblar barreiras", torce Sâmila.

A obra, assim, é bem mais que um testemunho: torna-se maior quando a encaramos como ferramenta de apoio para enfrentar situações adversas, sejam elas quais sejam.

Abraço

Fomos recebidos numa clínica de reabilitação pediátrica da cidade para conversarmos sobre esses múltiplos abraços da vida. Enquanto a mãe ilustrava com o semblante os trajetos, Gabriel estava em outra sala com fisioterapeutas. Passamos lá para vê-lo e fomos testemunhas presenciais de uma ternura maior que o mundo, talvez. Porque ao mais tímido aceno de Sâmila, o filho já desperta, ecoando vitalidade ao redor.

Reforçado time de amigos de Gabriel agem para manter o bem-estar do jovem Foto: Helene Santos

"Sei que existem pais de crianças especiais que vestem um luto. Mas não vou desistir. Enquanto tiver vida, estarei ao lado do Gabriel como estou agora, lutando por ele", diz, mencionando ainda a necessidade constante de apoio para comprar fraldas descartáveis, leite, remédios, entre outros produtos, de modo a garantir o bem-estar do rebento.

"De pouco em pouco, algo vai se tornando gigante, capaz de transformar vidas. A solidariedade modifica histórias - não só a minha, mas de várias pessoas que acreditam no abraçar de causas. Doar-se, enfim, é movimento de amor". Ao lado da mãe, Gabriel continua sorrindo. Ele também gosta de quando falam em carinho.

Os momentos vivenciados com Gabriel são narrados no livro sobre a trajetória dele Foto: Helene Santos

Serviço

Rede de amigos de Gabriel

Conheça mais a história de Gabriel pelas redes sociais (Instagram: @souamigodogabriel; Fanpage: Sou Amigo do Gabriel; YouTube: Sou Amigo do Gabriel; E-mail: souamigodogabriel@gmail.com) ou por meio do contato (85) 99828-5110

Em vez de chorar, decidi sorrir - O Livro de Gabriel

Sâmila Cavalcante

Premius Editora

2019, 224 páginas

R$ 30,50

