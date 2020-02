Luthier Vanildo Franco vive em Guaramiranga e é presença marcante no Jazz & Blues

Desde o dia em que construiu o primeiro pífano, durante a participação em um projeto de música em 1994, Vanildo Franco, 38 anos, começou a entender como essa experiência, na qual lidou com a confecção de instrumentos, seria capaz de transformar os caminhos traçados por ele, até então.

Ainda assim, não era capaz de prever como eles se tornariam tão importantes na vida nem que seria, além de músico, luthier, nome dado à profissão de quem trabalha com a confecção de instrumentos.

Atualmente, mantendo um pequeno ateliê em Guaramiranga, local onde nasceu, ele é uma das presenças marcantes e cheias de história que perpassam o Festival de Jazz & Blues, seja na plateia ou no palco. Neste ano, o evento começou no último dia 22 e foi encerrado na noite de ontem.

. Ao lado, ele se apresenta na 21ª edição do Festival de Jazz & Blues, que teve shows de Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum, Quinteto Aqualtune e Trio Corrente Foto: Eunilo Rocha

E mais uma vez Vanildo estava lá. Uma das atrações da Praça da Música, realizada em parceria entre o festival e a Secretaria de Cultura do Município, ele subiu ao palco no último domingo (23), com o show "De pife pro mundo", no qual reuniu composições próprias e deu o tom diante do público que escolheu um Carnaval bem diferente.

Relação

Mas essa não foi a primeira vez de Vanildo diante da plateia do festival. Da história de proximidade com o evento, ele não esquece nenhum detalhe. Lembra-se, inclusive, da primeira participação, quando ainda curtia a programação como espectador.

Na época, estava prestes a ingressar na Escola de Música de Guaramiranga. "No primeiro Festival de Jazz e Blues, no ano 2000, eu e amigos tivemos a oportunidade de assistir a uma aula-espetáculo de Hermeto Pascoal e pudemos falar com ele. Foi lá quando fiz o pedido para tocar junto dele", recorda ao falar sobre como o festival foi importante para consolidar o amor pela música e para entrar em contato com artistas que admira.

Pela Serra

Se o Jazz & Blues se configurou como porta para descobertas, o espaço montado por ele na Serra, onde hoje transita entre cordas e artefatos em madeira para construir os instrumentos, Vanildo se tornou referência e virou a personificação da arte de confeccionar objetos de som.

Entre as oficinas que ministra e os instrumentos finalizados, já recebeu homenagens no palco do próprio Jazz & Blues, que acabou se tornando um dos principais do gênero no Brasil, além de se apresentar em diversas edições.

Ao longo desse caminho, também teve oportunidades para se perceber de diferentes formas. No período de passagem por Fortaleza, adquiriu bagagem para levar conhecimento musical à própria terra e para diferentes faixas etárias.

"Eu passei cerca de 12 anos em Fortaleza e me candidatei por várias formações sociais, quando participei de alguns projetos nos quais ministrei oficinas", inicia ao falar sobre a importância da capital cearense na sua formação.

"Em 2015, vim embora de volta para cá e resolvi me aprofundar nisso. Acabei ajudando a montar, na Escola de Música de Guaramiranga, uma oficina para construir tambores, flautas artesanais, rabecas e violinos", completa ao ressaltar como os módulos criados por ele ainda são realizados e dão frutos na região.

Ligação forte

No meio de tantos acontecimentos, muito mudou. Vanildo se encontrou apaixonado pela dinâmica dos tambores, participou de processos de conhecimento em outras cidades como Recife e ainda viu florescer a veia mais forte como educador.

No entanto, a ligação mantida com a aura de Guaramiranga parece se manter mais forte que tudo. "Eu tenho uma proximidade muito bonita com a minha cidade. Toda minha formação musical, todo o meu conhecimento, teve início aqui. Sempre digo que é um local abrigando várias manifestações, não apenas na minha área, como de várias linguagens interessantes", pontua ele.

Para além do Festival Jazz & Blues, Vanildo ressalta como foi importante, ainda na infância, ter a possibilidade de acesso à arte a poucos passos de casa. Segundo ele, uma dádiva. "Foi fundamental para minha formação. Toda minha bagagem acumulada até hoje, sem dúvidas, devo ao que me foi proporcionado aqui", finaliza, como quem sabe extrair do ambiente onde vive tudo o que for necessário para ir ainda mais longe.