Luiz Gonzaga: Conheça espaços que preservam a memória do Rei do Baião

A memória de Luiz Gonzaga é reverenciada em espaços dedicados ao cantor nordestino. No Crato, cidade do Cariri cearense que fica próxima a Exu, cidade natal de Gonzagão, o jovem Pedro Lucas Feitosa homenageou o pernambucano com uma casa-museu. Em Recife, o Rei do Baião tem a trajetória apresentada em área do Museu Cais do Sertão. As jornalistas Germana Cabral e Lorena Cardoso indicam a visita aos espaços:

Museu Luiz Gonzaga (Crato)

Por Germana Cabral, editora do Verso

Jovem mantém museu sobre Luiz Gonzaga FOTO: HELENE SANTOS

Pedro Lucas Feitosa é apaixonado pela música do Rei do Baião desde os 5 anos. Aos oito, após conhecer o Museu do Gonzagão, em Exu, criou o próprio acervo em homenagem ao ilustre pernambucano.

No distrito de Dom Quintino, no Crato, vale a pena conhecer essa iniciativa e, principalmente, o garoto, que hoje tem 14 anos. Com estrutura bem simples, a casa-museu possui paredes de taipa e chão de terra batida. A sanfona, que ganhou de um amigo potiguar, tem lugar privilegiado.

Da mesma forma, exibe o chapéu de couro comprado na primeira vez que visitou a terra natal do sanfoneiro. Ao ser guiada pelo idealizador, ele vai me explicando que nenhuma peça pertenceu de fato ao sanfoneiro, porém tudo se refere a ele ou à vida sertaneja: da fachada, com ilustração do "seu Luiz", à sala onde ficam peças como fotos, gibão, imagens de Padre Cícero, discos, zabumba e triângulo.

E, quase no fim da visita, um quadro na parede me chama atenção: o certificado de honra ao mérito recebido, em 2017, da Secretaria Municipal de Cultura de Exu como reconhecimento à iniciativa. No som ambiente, claro, o melhor do Rei do Baião.

Sugiro que, se pretende visitá-lo, agende antes o encontro com Pedro Lucas cujo documentário "O Menino que fez um Museu", dirigido por Sérgio Utsch, já ganhou três prêmios em festivais internacionais de cinema.

Contato: (88) 99651.4532.

MUSEU CAIS DO SERTÃO (RECIFE)

Por Lorena Cardoso, editora do Verso

Museu Cais do SertãoFOTO: PEU HATZ/DIVULGAÇÃO

A profecia de o mar virar sertão se concretiza no Recife Antigo para homenagear a cultura sertaneja e Luiz Gonzaga em um espaço que impressiona a quem vê por fora e por dentro.

No Museu Cais do Sertão, localizado à beira-mar, junto ao Marco Zero, a arquitetura dá o tom da grandeza e a tecnologia brinca e ambienta toda a riqueza cultural dessa parte do Brasil por tantas vezes renegada.

O espaço escolheu apresentar o povo sertanejo por partes, a partir de temas que vão desde a forma de ocupar a terra, de construir e decorar as casas, passando pelas formas de trabalho, pela religiosidade, pela arte, até chegar na migração para outros brasis. Nesse contexto, a trajetória de Luiz Gonzaga é mostrada como fruto do Sertão.

Artigos pessoais, discografia, biografia e homenagens ao Rei do Baião estão vinculados à temática de forma direta e indireta e até divertida, como no Karaokê com o cancioneiro do artista. O equipamento idealizado pela recifense Isa Grinspum Ferraz, responsável também pela concepção do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, é um dos mais impactantes do País pelo uso dos recursos tecnológicos para conectar sentimentos.

A visita é capaz de acolher os filhos do Nordeste que migraram, de encher de orgulho os que daqui nunca saíram e de fazer valer, por si só, uma viagem à capital pernambucana.

Contato: (81) 3182.8266