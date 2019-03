Low Pressure Fitness: o método ajuda a fortalecer o abdômen

UMa combinação dos exercícios do yoga, Uddiyana Bandha e RPG (reeducação postural global). Assim é a proposta do Low Pressure Fitness técnica (LPF), método que consiste em um sistema de treino global baseado no modo hipopressivo. Em resumo, é a junção dos movimentos posturais e respiratórios associados à diminuição da pressão intra-abdominal.

Segundo a especialista na técnica Aldenisa Gomes, a pressão intra-abdominal está relacionada a musculaturas essenciais, a exemplo da torácica, pélvica, abdominal e espinal. "Quando tossimos ou praticamos abdominal convencional sem tônus apropriado, essas atividades aumentam a pressão do diafragma (principal músculo da respiração) sobre as vísceras, resultando na sobrecarga do períneo, podendo futuramente gerar uma incontinência urinária e prolapso (queda) da bexiga, útero e reto", explica.

Após adquirir uma diálise abdominal, a cardiologista Márcia Chaves, 45 anos, começou a praticar o método Low Pressure Fitness Foto: Mychael Abreu

Por isso, a educadora física alerta para a importância de se ater as diferenças, entre os exercícios, hipopressivos e os abdominais convencionais. Pode-se optar por um dos dois ou associá-los. Essa avaliação deve ser realizada por um profissional capacitado.

"No pós-parto, em caso de hérnia ou diástase (afastamento do músculo reto abdominal), os exercícios abdominais clássicos são contraindicados pois podem aumentar essa pressão agravando os quadros", ressalta a especialista.

Indicação

Para quem tem o objetivo de afinar a cintura e firmar o abdômen, a educadora física diz que o Low Pressure Fitness é a técnica ideal para reposicionar corretamente os órgãos e tonificar a musculatura favorecendo o aparecimento da sonhada "barriga negativa".

"É importante lembrar que, o método, não diminui percentual de gordura, Porém, se o problema é 'estômago alto', má postura ou flacidez da musculatura abdominal, esta é uma excelente opção", destaca. Aldenisa Gomes afirma ainda que em três meses praticando os exercícios do método LPF é possível reduzir em média 10 cm de circunferência abdominal, afinando a cintura. A técnica pode ser praticada a partir de 8 anos de idade desde que a pessoa tenha a compreensão necessária aos princípios básicos.

A técnica Low Pressure Fitness é ideal para quem deseja afinar a cintura e firmar o abdômen Foto: Mychael Abreu

"O tratamento inicial geralmente consiste em 12 sessões, uma vez por semana, acompanhada por um profissional licenciado pelo International Hypopressive & Physical Terapy Institute para ensinar e corrigir a postura", conclui a educadora física.